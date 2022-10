Programmation budgétaire: les sénateurs serrent la vis

Les sénateurs ont donné en commission un tour de vis au projet de loi de programmation budgétaire 2023-2027, prévoyant de ramener le déficit public sous les 3% de PIB dès 2025 et non en 2027 comme le prévoit le gouvernement.

Ce texte de "pilotage" avait été rejeté en première lecture à l'Assemblée nationale, un revers attendu en l'absence de majorité absolue pour les macronistes au palais Bourbon.

Au Sénat, dominé par l'opposition de droite, le texte sera examiné mercredi dans l'hémicycle, en première lecture.

En commission, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur général du budget Jean-François Husson (LR) prévoyant que les dépenses "ordinaires" des administrations centrales devront diminuer de 0,5% en volume chaque année dès 2023.

Cela "correspond exactement à ce qui est demandé aux collectivités territoriales", souligne la commission des Finances vendredi dans un communiqué.

Cette nouvelle trajectoire de baisse des dépenses, "plus ambitieuse et sérieuse", permettrait de ramener le déficit public en dessous de 3% du PIB dès 2025 et non en 2027 comme prévu par le gouvernement.

Les sénateurs ont encore adopté plusieurs amendements "qui s'inscrivent dans un objectif de maîtrise plus rigoureuse de la dépense". "On commence à essayer de redresser la scoliose", a indiqué M. Husson à l'AFP.

Concernant les collectivités, les sénateurs ont supprimé "l'inacceptable système de surveillance et de sanctions" inscrit à l'article 23 du texte pour garantir le respect de l'évolution de la dépense locale.