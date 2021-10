"Profondément malsain" : le transport aérien français monte au créneau contre l'accord UE-Qatar

"On fait le choix de soi-disant augmenter la concurrence avec une compagnie-État qui n'a aucun marché domestique, qui n'émet pas de passagers et a été créée dans une stratégie de détournement des passagers européens", dénonce le secteur.

(illustration) ( AFP / PASCAL PAVANI )

L'accord signé lundi entre l'Union européenne et le Qatar va-t-il ouvrir le ciel européen à Qatar Airways, sans aucune contrepartie, ou presque ? C'est le sentiment de la principale fédération française du transport aérien qui a demandé jeudi 21 octobre au gouvernement à ne pas appliquer cet accord de libre-échange "profondément malsain".

"On est dans un accord qui est un mauvais accord, qui est totalement déséquilibré, et nous demandons au gouvernement français de ne pas le ratifier et de ne pas l'appliquer", a déclaré le président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam), Alain Battisti.

Cet accord prévoit une ouverture du ciel européen quasiment illimitée pour Qatar Airways, qui pourra desservir n'importe quelle ville, sans aucune restriction de capacités ou de fréquences de vols. Les compagnies européennes pourront faire de même au Qatar, mais la taille réduite de l'émirat signifie qu'il n'a pas de marché aérien intérieur susceptible d'être exploité, a remarqué Alain Battisti.

"Concurrence totalement faussée"

"On fait le choix de soi-disant augmenter la concurrence avec une compagnie-État qui n'a aucun marché domestique, qui n'émet pas de passagers et a été créée dans une stratégie de détournement des passagers européens pour les emmener dans le reste du monde", a affirmé le dirigeant de la Fnam, qui revendique 370 entreprises adhérentes représentant 100.000 emplois en France.

"Ca nous semble un accord profondément malsain, avec une concurrence qui est totalement faussée et destructrice de valeur, notamment sur le plan social puisqu'à la clé, ça signifiera pour l'ensemble des compagnies européennes moins d'emplois localisés" , selon Alain Battisti.

Qatar Airways devra toutefois faire des effort de transparence en publiant ses comptes de manière régulière, selon des normes internationales, et ce afin d'éviter le versement d'aides illimitées de la part de l'émirat qui créeraient une distorsion de concurrence. Un "plaisanterie", selon Alain Battisti.

Par ailleurs, le secteur aérien n'a pas encore digéré la crise historique provoquée par le Covid-19 : "Ce n'est pas le moment de prendre des décisions aussi structurelles sur du long terme, et de les appliquer avec une célérité qui nous étonne", selon lui.

La majorité des syndicats d'Air France appelaient jeudi à manifester devant le ministère des Transports à Paris, également pour pousser le gouvernement français à opposer son veto à cet accord.