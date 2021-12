Profits des multinationales: la taxation minimale à 15% "en très bonne voie"

Le volet de l'accord mondial sur la taxation des multinationales, qui instaure un impôt minimum de 15% sur les bénéfices, est "en très bonne voie" pour une entrée en vigueur début 2023, a estimé jeudi sur BFM Business le "Monsieur fiscalité" de l'OCDE, Pascal Saint-Amans.

Il s'est en revanche montré "un peu plus prudent" sur l'autre volet de l'accord qui concerne la répartition de la taxation des profits des 100 plus grandes multinationales de la planète.

"Sur l'impôt minimum, je crois qu'on va tenir les délais", a déclaré M. Saint-Amans qui a toutefois jugé le calendrier "très serré" en raison "de la volonté du G20, des chefs d'Etat et de gouvernement de montrer que les choses changent et qu'on ne peut plus tolérer l'utilisation des paradis fiscaux".

L'OCDE a publié le 20 décembre un document sur le mode de calcul de cet impôt minimal qui s'appliquera aux entreprises qui réalisent au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé lorsque le taux effectif minimal d'imposition dans leurs différentes juridictions d'activité est inférieur à 15%.

La Commission européenne a par ailleurs présenté le 22 décembre une directive pour transposer ce volet (pilier 2) de l'accord validé en octobre par 137 pays.

"Sur l'autre aspect (pilier 1) qui est +comment mieux se partager les profits des grandes multinationales, y compris du numérique+, il faut une convention multilatérale, un traité mondial. Il sera prêt en juin", a expliqué Pascal Saint-Amans, qui en tant que directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE a été la cheville ouvrière de la négociation internationale ayant abouti fin octobre.

"Après, il faut que cet accord soit ratifié par tous les Etats, y compris les Etats-Unis", a ajouté le haut responsable, se disant sur ce volet "un peu plus prudent, parce que normalement pour ratifier une convention multilatérale, ça prend un peu plus que six mois".

Cependant "on a bon espoir" grâce à "une dynamique politique extrêmement forte", a-t-il estimé.