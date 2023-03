Professionnels : voici la solution de paiement des frais de mobilité que vous avez intérêt à adopter…

Télépéage simple et rapide sur autoroute avec Ulys Pro

Le télépéage pour les particuliers était déjà une avancée en termes de confort de trajet et d'optimisation du temps. Avec sa déclinaison pour les professionnels, Ulys Pro se positionne également comme le compagnon des entreprises afin de simplifier la conduite sur l'autoroute et également la gestion des frais de déplacement (péage, parking et recharge électrique) : une vraie valeur ajoutée inratable pour votre société ! Découvrez les avantages pour votre organisation et la flexibilité des offres disponibles. Zoom sur Ulys Pro, à votre service sur la route et profitez de 8 mois offerts.

Les comptables et gestionnaires de flottes : heureux bénéficiaires d'Ulys Pro

Récupérez à temps les notes de frais de péage, parking et recharge électrique des collaborateurs avant la clôture périodique et payez toutes les dépenses dans une seule facture le mois suivant pour mieux gérer votre comptabilité. Ulys Pro aide les gestionnaires de flottes et les entrepreneurs à mieux gérer leurs dépenses de mobilité avec un suivi à jour et un espace abonnés dédié, incluant le détail des consommations par badge. Le paiement de toutes les dépenses à partir d'une seule facture reçue, facilite grandement le suivi et l'intégration comptables .

Ulys Pro vous permettrait ainsi :

- De gagner du temps dans l'accomplissement de vos missions au quotidien : simplification de la collecte et du traitement des factures, gestion et paramétrage des badges individuels.

- De recevoir une seule facture pour tous les dépenses de péage, pour une plus grande clarté.

- D'éviter d'avancer les frais ; avec le badge télépéage Ulys Pro vous payez la facture le mois après l'usage.

- D'avoir une vision des frais d'autoroute en temps réel avec l'indication précise des péages empruntés, pour un budget fiabilisé.

- De vous consacrer à des analyses plus approfondies : par exemple en compilant, grâce au suivi des dépenses sur l'espace abonnés, ces frais de péage, de parking et de recharge électrique, avec d'autres postes de dépenses tels que le carburant, l'hébergement, les repas…

- De recevoir des alertes sur des badges utilisés de manière inhabituelle ou activés hors période autorisée.

- De réaliser des projections en fonction de l'historique des frais par périmètre ou profil de poste (équipe, métier, Business Unit, global société).

Collaborateur en déplacement satisfait de la solution Ulys Pro sur autoroute

Les bénéfices concrets et immédiats du badge Ulys Pro pour les professionnels

Plus question de file d'attente, de ticket de péage démagnétisé et de notes de frais qui s'empilent (voire qui s'égarent) : place à la sérénité et à la préservation de la trésorerie du collaborateur. Vous pouvez gagner du temps au péage, avec la voie réservée au télépéage, mais aussi sur la gestion de vos tâches administratives (notes de frais). La solution Ulys Pro s'applique quelle que soit la société d'autoroute de l'Hexagone et est également opérationnelle sur les grands ouvrages nationaux tels que le viaduc de Millau, le tunnel Prado Carénage, les ponts de Tancarville et de Normandie. Ainsi, grâce au télépéage, les trajets de vos collaborateurs sont optimisés et sans stress.

Ce supplément de confort contribue à la satisfaction et à la fidélité des équipes concernées, qui se sentent davantage considérées par leur employeur qui leur simplifie la route avec le passage rapide au télépéage 30 km/h, le stationnement pratique dans 1 000 parkings référencés dans les villes, gares et aéroports et un service clients à l'écoute 6 jours sur 7. Une belle avancée pour tous les métiers avec une composante transport et déplacements importante !

Offre Ulys Pro : plusieurs solutions imaginées selon le besoin en badges télépéage

Toutes les sociétés n'ont pas les mêmes usages de l'autoroute selon leur secteur d'activité, leur maillage du territoire et leur politique de frais de déplacement. C'est pour cette raison qu'Ulys Pro a conçu plusieurs formules d'abonnement télébadge, adaptées au profil et aux pratiques de chaque entité.

- Ulys Pass (jusqu'à 3 badges) : sans frais de mise en service ni engagement, cette formule de télépéage, idéale pour les TPE, entrepreneurs, indépendants et artisans qui empruntent l'autoroute, prévoit le paiement en différé le mois suivant, pour un tarif unitaire de 2,20 € HT/mois utilisé. Sont compris dans ce niveau de prestation : l'accès à l'application Ulys, la consultation sur internet des trajets non facturés à J-5, l'export des consommations et des badges, la facture dématérialisée, la personnalisation des badges, l'espace abonnés sur internet, l'alerte conso standard…

- Ulys Business (jusqu'à 20 badges) : cet abonnement télépéage bénéficie de la même souplesse que le précédent avec un tarif unitaire dégressif compris entre 2,20 € et 1,40 HT/mois utilisé en fonction de la taille de la flotte automobile concernée. Elle inclut les mêmes fonctionnalités citées plus haut avec en sus : la réception automatique des factures par e-mail, pour une information prête à être traitée au sein de votre PME.

- Services additionnels à la carte en fonction de votre besoin de pilotage : réception au format Facture-X, option Espagne-Portugal, commande de badge supplémentaire, réception de factures par courrier, alerte consommation spécifique etc.

Votre flotte automobile prend de l'ampleur et vous souhaitez limiter les contraintes liées aux trajets sur autoroute pour votre personnel itinérant et vos gestionnaires du siège ? Un abonnement télépéage étudié selon vos besoins vous apportera sérénité, gains de temps et visibilité sur vos frais professionnels engagés et à venir. En adoptant Ulys Pro, la mécanique de suivi des frais de péage et de stationnement sera limpide et fluide, comme l'expérience de la route vécue par vos collaborateurs.

Pour chercher et trouver la formule qu'il vous faut : c'est ici !