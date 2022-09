Proclamé roi, Charles III assume ses "devoirs et responsabilités"

Le prince William, (G) et la reine consort Camilla écoutent le roi Charles III (D) au palais St James à Londres, le 10 septembre 2022 ( POOL / Jonathan Brady )

Officiellement proclamé roi par le Conseil d'accession réuni à Londres, Charles III s'est dit prêt à assumer ses "devoirs et lourdes responsabilités" de souverain lors d'une cérémonie historique samedi, deux jours après la mort d'Elizabeth II.

Etape après étape, dans la plus grande solennité et dans le respect au millimètre du protocole et de la tradition, Charles III s'installe comme chef d'Etat avec pour lourde tâche de succéder à une monarque ultrapopulaire qui avait montré un sens du devoir à tout épreuve et su préserver la monarchie au fil de ses 70 ans de règne, le plus long de l'histoire du Royaume-Uni.

"Le prince Charles Philip Arthur George est maintenant, par la mort de notre dame souveraine d'heureuse mémoire, devenu notre Charles III... God save the King (Que Dieu garde le Roi)", a proclamé peu après 09h00 GMT, le Conseil d'accession. L'assemblée a alors répété: "God save the King".

Charles III, 73 ans, a ensuite prêté serment. "Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion (...) Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis", a-t-il déclaré.

La cérémonie, télévisée pour la première fois, a eu lieu au palais Saint-James en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la Première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs. La précédente avait eu lieu en 1952, quand Elizabeth II avait été proclamée reine.

Ce Conseil d'accession est une formalité séculaire visant à reconnaître la souveraineté du nouveau roi, même si celui-ci est devenu automatiquement monarque après le décès de la reine.

A 10h00 GMT, Charles III a été proclamé roi en public sur le balcon du palais Saint-James, puis des coups de canon ont été tirés dans tout le Royaume-Uni en l'honneur du nouveau souverain.

La proclamation devait ensuite être relayée par une demi-douzaine de hérauts en calèche qui devaient aller la lire à Trafalgar Square, puis au Royal Exchange.

Ensuite, le Parlement fera vœu d'allégeance et exprimera ses condoléances. Dans l'après-midi, le nouveau roi recevra le Premier ministre, les principaux ministres et les chefs de l’opposition.

A l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a adressé ses "félicitations sincères" au nouveau roi, lui souhaitant "du succès et une santé robuste", selon le Kremlin.

- "On veut de la stabilité" -

Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant Saint James, comme Sarah et Gerard Berdien, deux Londoniens de 53 et 54 ans, venus avec l'espoir de voir leur nouveau roi.

Le roi Charles III lors de sa première allocution télévisée, le 9 septembre 2022 à au palais de Buckhingham, à Londres ( POOL / Yui Mok )

"Je suis triste mais on doit aller de l'avant. Je pense que le roi sera différent (...) La reine a toujours été la reine, toujours la même, pas de drame", a dit Sarah. "C'est ce qu'on attend de lui (...) On veut de la stabilité", a renchéri Gerard.

Déjà vendredi soir, pour la première fois depuis 70 ans, l'hymne britannique "God save the King" a été chanté dans sa version masculine à la cathédrale Saint-Paul à Londres, en conclusion d'un office religieux en hommage à Elizabeth II. Il remplace "God save the Queen" (Que Dieu garde la Reine), l'hymne depuis l'accession au trône de la défunte souveraine en 1952.

Un peu plus tôt, depuis le palais de Buckingham, Charles III a prononcé son premier discours télévisé en tant que souverain, une allocution enregistrée dans laquelle il a rendu un émouvant hommage à Elizabeth II, sa "maman chérie", décédée à 96 ans après 70 ans et 7 mois de règne.

Il a promis de servir les Britanniques toute sa vie, comme sa mère Elizabeth II l'avait fait à son 21e anniversaire.

Des portraits de Charles sont à la une de tous les journaux samedi, qui louent son premier discours. "Je m'efforcerai de servir avec loyauté, respect, amour": cette citation de Charles barre les couvertures de The Independent, du Guardian, du Financial Times.

Pour le tabloïd The Sun, le discours a apaisé certaines craintes que Charles ne soit pas en mesure de combler le vide laissé par le décès d'Elizabeth II. "Charles, avec son premier discours émouvant, nous a donné toute confiance qu'il remplira ce rôle avec sagesse, compétence et compassion", lit-on dans son éditorial. "Nous avons parfois craint qu'il ne soit un roi militant, un risque pour l'avenir de notre monarchie. Mais plus maintenant", ajoute le texte.

- Ovationné -

La Compagnie des Piquiers et des Mousquetaires et la Musique de l'Honorable Artillery Company arrivent au Royal Exchange avant la deuxième Proclamation du nouveau Roi Charles III, à Londres, le 10 septembre 2022 ( POOL / Leon Neal )

Charles III accède au trône dans une période difficile, le Royaume-Uni étant confronté à la pire crise économique de ces 40 dernières années, alors que quatre Premiers ministres se sont succédé en six ans.

A 73 ans, il est le monarque britannique le plus âgé au début de son règne.

Charles III est infiniment moins populaire que sa mère, qui avait su maintenir le prestige de la monarchie, ne donnant aucune interview et gardant ses opinions pour elle.

Mais le nouveau roi a été ovationné, à son arrivée à Buckingham vendredi après-midi, à son retour d'Ecosse. Accompagné de son épouse Camilla, devenue reine consort, il a serré les mains de dizaines de personnes pressées contre des barrières devant le palais.

Décès d'Elizabeth II : que va-t-il se passer ensuite ? ( AFP / )

Des milliers de personnes ont afflué depuis l'annonce de la disparition d'Elizabeth II pour déposer bouquets de fleurs et mots d'hommage devant les résidences royales, reflétant l'émotion immense au Royaume-Uni et à l'étranger depuis son décès.

Le roi a fait savoir que le deuil royal – qui concerne la famille, le personnel et les représentants de la maison royale - durerait jusqu'à sept jours après les funérailles de la reine, dont la date n'a pas été confirmée.

Le deuil national, décrété par le gouvernement, doit lui durer jusqu'au jour des funérailles. La reine sera inhumée en privé dans la chapelle du château de Windsor. Son cercueil devrait être auparavant transféré dimanche à Edimbourg, où le public aura une première occasion de se recueillir.