Proche-Orient : le plan de paix de Donald Trump très favorable à Israël

À la droite de Donald Trump, posté derrière un pupitre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. À la gauche du président américain ? Nulle trace du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ou de tout autre dirigeant palestinien. Symbolique, l'image montre bien le chemin qu'il reste à parcourir pour le plan de paix dévoilé mardi à la Maison-Blanche par Trump pour le Proche-Orient.Pas de quoi entamer l'enthousiasme apparent du président des Etats-Unis. Ce plan, présenté comme du « gagnant-gagnant », est une solution « réaliste à deux Etats » et un « grand pas vers la paix », a-t-il assuré pour vanter les mérites de ce projet de 80 pages, « le plus détaillé jamais mis au point ».Un Etat palestinien « démilitarisé ». « Je veux que cet accord soit un excellent accord pour les Palestiniens », a affirmé Donald Trump. Le plan de paix présenté prévoit la création d'un Etat palestinien « démilitarisé » mais sous plusieurs conditions, dont « le rejet clair du terrorisme ».Cet Etat palestinien serait d'un seul tenant en Cisjordanie avec la bande de Gaza et des territoires situés non loin de la frontière égyptienne connectés via un tunnel. Une quinzaine de colonies israéliennes, présentées comme des « enclaves communautaires », figurent toutefois en Cisjordanie, selon la carte dévoilée mardi soir. I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020 Trump a envoyé une lettre lundi à Mahmoud Abbas pour le convaincre du bien-fondé de son projet. Il s'est directement adressé à lui pendant son intervention : « Président Abbas, je veux que vous sachiez nous serons là pour vous aider à chaque étape ». Le président de l'autorité palestinienne, qui avait jugé ...