Proche de la Roma, Fofana jouera-t-il avec l'OL contre Fenerbahçe ?
On prend les mêmes et on recommence en faisant un peu mieux. Après le bon résultat de ses joueurs contre Fenerbahçe ce mardi soir (1-1), Paulo Fonseca a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse : Malick Fofana devrait bien être présent au match retour, mercredi prochain . Paulo l’affirme : « On aura les mêmes joueurs pour le second match. »
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