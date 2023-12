Procès Zepeda: l'accusé confronté à la vidéosurveillance

Me Sylvie Galley, avocate de la famille de Narumi Kurosaki, pose une photo de l'étudiante japonaise sur sa table avant le début du procès en appel du Chilien Nicolas Zepeda pour assassinat, le 4 décembre 2023 à Vesoul ( AFP / Sebastien Bozon )

"Je ne me reconnais pas" : confronté aux images de vidéosurveillance de la résidence de Narumi Kurosaki, Nicolas Zepeda a démenti être la personne cagoulée aperçue à plusieurs reprises, jeudi devant la cour d'assises de Vesoul où il est jugé pour assassinat.

Les images sont de mauvaises qualité. "La résidence était équipée de vidéosurveillance, mais on s'est rendu compte que leur système était obsolète", dit à la barre David Borne, officier de police judiciaire, chef d'enquête sur la disparition de l'étudiante japonaise, à compter du 5 décembre 2016 à Besançon.

Dans les jours qui précèdent, une personne est filmée à plusieurs reprises rodant à proximité du bâtiment, surveillé par deux caméras : l'une permet d'observer l'entrée, l'autre l'arrière de la résidence.

La nuit du 1er décembre, la personne en manteau sombre et jean bleu clair, est aperçue à six reprises entre 00H30 et 07H12 du matin, alors que le campus est désert. On la voit sortir ce qui semble être un téléphone pour prendre une photo. La géolocalisation du véhicule de Nicolas Zepeda permet à l'enquêteur d'affirmer que l'accusé se trouvait alors sur la zone.

"C'est vous ?", interroge Arnaud François, président de la cour.

- "Je ne me reconnais pas", lui répond l'accusé. "La personne qui s'arrête, elle a apparemment un autre intérêt, elle regarde une autre fenêtre" que celle de Narumi Kurosaki.

"A ce moment-là, vous êtes sur la résidence ?", enchaîne l'avocat général, Etienne Manteaux.

- "J'avais la voiture garée, je sortais parfois marcher".

- "Avez-vous marché derrière le bâtiment Rousseau ?", insiste M. Manteaux, agacé.

- "Je sors marcher, c'est sûr, mais je ne me reconnais pas".

Selon l'accusation, Nicolas Zepeda, "maladivement jaloux", a "passé la nuit à épier Narumi Kurosaki", et l'a suivie au petit matin, lorsqu'elle se rend au centre de linguistique appliquée de Besançon.

- Une cagoule qui "embête" -

Un autre échange similaire a lieu après le visionnage d'une vidéo enregistrée l'après-midi du 2 décembre, cette fois-ci à la lumière du jour. Elle montre une personne en jean et manteau sombre, mais qui porte cette fois-ci une cagoule avec deux trous pour les yeux. Selon la géolocalisation, encore une fois, Nicolas Zepeda est présent dans cette zone.

"Monsieur Zepeda, est-ce que ça peut vous correspondre ?", demande le président Arnaud François.

- "Ce qui m'embête, c'est ce qu'il y a sur sa tête", répond-il.

A l'occasion d'un autre visionnage, l'accusé se montre plus affirmatif, sans être totalement catégorique. Les images, prises de loin, toujours le 2 décembre, montrent une personne attendre à la porte de la résidence que quelqu'un en sorte pour y entrer, sans qu'il soit possible de dire s'il porte une cagoule.

Mes Renaud Portejoie (à droite) et Sylvain Cormier s'installent avant le début du procès de leur client, Nicolas Zepeda, poursuivi pour l'assassinat présumé de l'étudiante japonaise Narumi Kurosaki en 2016, le 4 décembre 2023 à Vesoul ( AFP / Sebastien Bozon )

"C'est vrai que je suis rentré dans ce bâtiment", indique Nicolas Zepeda, dans la droite ligne de ses déclarations de la veille, où il reconnaissait être venu à l'intérieur du bâtiment. "Mais j'ai un petit doute sur l'horaire".

Ses propres avocats, Renaud Portejoie et Sylvain Cormier, insistent pour obtenir une réponse claire, et savoir s'il s'agit bien de lui. "C'est probable", se contente-t-il de répondre.

"Là on est deux heures à peu près avant que deux témoins disent avoir vu Nicolas Zepeda dans la résidence", rappelle l'enquêteur, David Cormier.

Le 4 décembre, une caméra a enregistré l'entrée dans la résidence de deux personnes à 22H57. Selon les enquêteurs, il s'agit de Narumi Kurosaki et Nicolas Zepeda, revenant à la chambre de celle-ci après avoir dîné au restaurant. C'est la dernière image connue de l'étudiante japonaise.

Cette nuit-là, des "cris de terreur" réveilleront plusieurs étudiants de la résidence...