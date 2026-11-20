Procès Zecler : les trois policiers condamnés à des peines de un à deux ans de prison ferme

Le producteur de musique Michel Zecler, à gauche, aux côtés de son avocat Serge Money au palais de justice de Paris, le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Trois policiers ont été condamnés vendredi par la cour criminelle de Paris, qui a retenu la circonstance aggravante de racisme, à des peines de un à deux ans de prison ferme pour le passage à tabac du producteur de musique noir Michel Zecler en 2020.

Aurélien Lapersonne a été condamné à 5 ans de prison dont 3 avec sursis, Philippe Tondeux à 5 ans dont 3 ans et demi avec sursis et Pierre Plantier à 5 ans dont 4 avec sursis par la cour criminelle de Paris.

Des peines de quatre à six ans de prison ferme avaient été requises dans ce procès, six ans après une affaire qui avait choqué en France et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police.

La cour a reconnu les trois policiers coupables de tous les faits, notamment de violences volontaires en réunion et faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, pour lesquels ils encouraient 15 ans de réclusion.

Concernant la circonstance aggravante de racisme, qui n'avait pas été retenue faute de preuves au terme de l'enquête, mais omniprésente pendant toute l'audience, la cour a souligné "la constance" des déclarations de Michel Zecler. Ce dernier a toujours affirmé avoir été traité de "sale nègre" lors de son agression, ce qu'ont catégoriquement démenti les policiers.

La cour a souligné que M. Zecler avait dit à un policier noir qui le menottait après son passage à tabac avoir subi des insultes racistes, l'avait répété au commissariat puis pendant son transport à l'hôpital, et l'avait confié à ses proches.

A l'inverse, a-t-elle estimé, le faux procès verbal d'interpellation rédigé par les policiers qui accusaient le producteur de violences - ce qu'ont démenti les images de vidéosurveillance - suivi de "déclarations insincères", "discrédite leurs dénégations".

Toutefois, la cour a dit avoir tenu compte de la reconnaissance des faits par les accusés, de leur insertion sociale et de leur absence d'antécédents pour ne pas suivre les réquisitions de l'avocate générale sur le quantum des peines.

Un mandat de dépôt a effet différé a été ordonné pour Aurélien Lapersonne et Philippe Tondeux, tandis que Pierre Plantier pourra voir sa peine de prison ferme aménagée sous surveillance électronique.