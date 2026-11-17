Procès Zecler : les admissions, excuses et incohérences des trois policiers accusés

Croquis d'audience représentant les trois accusés, le 9 novembre 2026 au palais de justice de Paris : Pierre Plantier (g), Philippe Tondeux (c) et Aurelien Lapersonne ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Les trois policiers accusés du passage à tabac de Michel Zecler en novembre 2020 ont reconnu mardi avoir donné des coups "illégitimes" au producteur et présenté des excuses, mais leur récit reste, six ans après les faits, truffé d'incohérences et de contradictions.

La parole la plus forte est venue de Philippe Tondeux, le plus âgé des trois, qui a fini par reconnaître que "si la vidéo n'avait pas existé, je pense que M. Zecler aurait été condamné pour des faits qu'il n'a pas commis".

Les images enregistrées le 21 novembre 2020 dans l'entrée du studio d'enregistrement où s'est déroulé la scène ont montré un déferlement de violences des policiers (une trentaine de coups pendant quatre minutes) sans que le producteur ne les frappe.

Révélées quelques jours plus tard par le site Loopsider, elles avaient créé un choc en France et invalidé totalement la version des policiers qui, dans leur PV d'interpellation, affirmaient que le producteur s'était rebellé, les avait frappés et avait tenté de se saisir d'une arme de service.

"M. Zecler a pris des coups qu'il n'avait pas à prendre, c'est très très grave, d'ailleurs je m'en excuse", dit Philippe Tondeux, en larmes à la barre.

Un peu auparavant, celui que son coaccusé Pierre Plantier appelle "Fifi", a reconnu devant la cour avoir "fait un faux en écriture" publique, crime pour lequel les trois accusés encourent 15 ans de réclusion.

"Je regrette"

Après lui, Pierre Plantier, aujourd'hui âgé de 37 ans, fait une déclaration liminaire. "Je voudrais m’excuser personnellement et sincèrement auprès de M. Zecler pour mes faits et gestes que je regrette totalement", dit le policier à l'accent du sud.

Quand la présidente lui demande de "lister les coups" qu'il a assénés au producteur, il répond : "J'en ai mis neuf au total. Des coups de poing marteau, d'autres en coups directs, un coup de tête et ensuite des coups avec la matraque télescopique".

"Je cherche pas à me trouver des excuses, je ne sais pas pourquoi j’ai réagi comme ça", ajoute-t-il.

Premier à s'exprimer mardi matin, le plus jeune des accusés, Aurélien Lapersonne, 29 ans, avait présenté lui des excuses partielles, pour les coups "illégitimes et injustifiés" qu'il avait portés après le tabassage, dans la rue, lorsque Michel Zecler est sorti du studio.

"Ressenti"

Les trois policiers sont tous d'accord pour reconnaître que l'intervention a été "un fiasco", une "débâcle", "une opération catastrophique".

Ils sont tous unanimes également pour affirmer qu'ils ont eu "la peur de leur vie", qu'ils étaient "en panique", en "détresse", compte tenu de l'exiguïté de l'entrée du studio d'enregistrement dans lequel ils ont passé à tabac le producteur.

"Je me suis senti en danger de mort", va même jusqu'à affirmer Aurélien Lapersonne, ajoutant que "le seul moyen de fuir, c’était de frapper M. Zecler".

Tous relèvent également, six ans plus tard, qu'ils auraient dû "renoncer" au contrôle avant que leur violence se déchaîne.

Mais leur récit reste toujours troué d'incohérences, de contradictions, d'hésitations.

Notamment sur le motif de contrôle du producteur, qui marchait sans masque dans la rue en pleine période de Covid et a accéléré le pas pour rentrer chez lui après avoir vu la voiture de police.

"Il avait un comportement suspect", assure Lapersonne sans pouvoir expliquer vraiment en quoi, en évoquant également la forte "odeur de cannabis émanant d'une grosse sacoche", portée par le producteur.

"Dans mon esprit vu son comportement c’était un délinquant", dit Tondeux.

Tous parlent de leur "ressenti" de peur, de leurs "impressions" de rébellion et de violences de la part de Michel Zecler, alors que les images montrent clairement que ce dernier n'a jamais frappé les policiers, comme ceux-ci l'ont écrit dans leur procès verbal.

Et tous continuent de nier catégoriquement les injures racistes alors que Michel Zecler affirme avoir été traité à plusieurs reprises de "sale nègre".

Le faux en écriture publique sera au coeur des débats mercredi.