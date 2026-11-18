Procès Zecler: la cour se prononcera sur la dimension raciste de l'agression

Le producteur de musique Michel Zecler arrive au Palais de Justice, le 9 novembre 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La cour criminelle de Paris examinera au moment du délibéré la dimension raciste du passage à tabac du producteur noir Michel Zecler par trois policiers en 2020, alors que cette circonstance aggravante n'avait pas été retenue au terme de l'enquête, a-t-elle annoncé mercredi.

Les trois policiers sont jugés depuis le 9 novembre pour violences volontaires et faux en écriture publique, et encourent 15 années de réclusion.

La question du racisme, omniprésente durant tous les débats, est catégoriquement démentie par les accusés. Michel Zecler affirme avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises pendant son passage à tabac le 21 novembre 2020.

L'enquête, tout en ne mettant pas en doute sa sincérité, n'avait cependant pas retenu cette circonstance aggravante faute de preuves.

En fin de matinée mercredi, l'avocat du producteur, Serge Money, a souhaité que la question du racisme soit posée au moment du délibéré. "Au regard des débats, il faut que nous puissions tous donner notre avis sur cette question, et je souhaite qu'elle soit posée", a estimé également l'avocate générale.

La présidente a accepté qu'elle soit examinée par la cour au moment du délibéré.

"C'était nécessaire", a réagi Michel Zecler auprès de l'AFP au moment de la suspension de séance.

Dans la matinée, la cour avait entendu les trois policiers sur le procès verbal d'interpellation du producteur, qui leur vaut d'être poursuivis pour faux en écriture publique.

Croquis d'audience montrant les trois accusés dans le procès du producteur de musique Michel Zecler, Pierre Plantier (g), Philippe Tondeux (c) et Aurelien Lapersonne, le 9 novembre 2026 au palais de justice de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Ce PV accusait notamment Michel Zecler d'avoir frappé les policiers et tenté de se saisir d'une arme de service pendant son interpellation, une version totalement invalidée par les images de vidéosurveillance de son studio d'enregistrement parisien, dans lequel s'est déroulé le passage à tabac.

"Il est faux de A à Z", a reconnu Philippe Tondeux, 50 ans, chef de bord de la patrouille qui avait contrôlé le producteur, en admettant des "mensonges".

Il a indiqué, tout comme son coéquipier Pierre Plantier, n'avoir pas relu le PV rédigé par Aurélien Lapersonne, 23 ans à l'époque, plus jeune des trois policiers.

"Moi, la rédaction de ce PV, c'est ce que j’ai vécu, mon ressenti, mes interprétations, que j’ai couchés sur papier. Maintenant, avec les vidéos, j’ai vu que ça ne correspondait pas à la réalité et que le PV est complètement non représentatif de la scène réelle", a déclaré ce dernier, avant de s'excuser auprès du producteur.

"Ces excuses, elles sont vraiment sincères", a-t-il dit en se retournant vers M. Zecler et en s'adressant directement à lui, pour la première fois depuis le début de l'audience.