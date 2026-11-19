Procès Zecler : l'accusation requiert 4 à 6 ans contre les policiers et demande à retenir le racisme

Croquis d'audience représentant les trois accusés, le 9 novembre 2026 au palais de justice de Paris : Pierre Plantier (g), Philippe Tondeux (c) et Aurelien Lapersonne ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Entre quatre et six ans de prison ferme ont été requis jeudi contre les trois policiers accusés d'avoir passé à tabac le producteur de musique noir Michel Zecler en 2020, l'accusation demandant aussi que soit retenue la dimension raciste de l'agression, un "soulagement" pour M. Zecler.

L'affaire, qui avait choqué en France et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police, a porté "une atteinte immense à Michel Zecler, mais aussi à la société tout entière", a lancé en préambule l'avocate générale.

Dans un réquisitoire implacable de plus de deux heures, elle est revenue sur les faits pour lesquels sont poursuivis les trois policiers Aurélien Lapersonne, contre lequel elle a requis 6 ans, Philippe Tondeux (5 ans) et Pierre Plantier (4 ans), "trois agents qui ont trahi leur serment" et l'institution policière et judiciaire, a-t-elle dit.

Les trois hommes encourent 15 années de réclusion pour avoir le 21 novembre 2020, passé à tabac dans son studio d'enregistrement Michel Zecler, qu'ils voulaient initialement contrôler pour non-port du masque en période de Covid-19.

Ils avaient ensuite rédigé un faux procès-verbal accusant le producteur de violences, une version totalement invalidée par les images de vidéosurveillance du studio, qui a, selon l'avocate générale, sauvé le producteur d'une "erreur judiciaire".

"Préjugé"

Elle est longuement revenue sur la dimension raciste de l'agression, non retenue au terme de l'enquête faute de preuve, mais qu'elle a demandé à la cour, dont le verdict est attendu vendredi, de prendre en compte.

A commencer par "le préjugé selon lequel un homme noir avec une capuche et sans masque, qui accélère le pas en voyant la police, ne peut pas juste être une personne sans masque qui ne veut pas se faire verbaliser, mais un délinquant, probablement un trafiquant de stupéfiants", a-t-elle décrit.

"Michel Zecler a avec constance affirmé avoir été traité de sale nègre à plusieurs reprises. Avec la même constance, les accusés ont toujours nié avoir tenu de tels propos. Nous avons donc deux versions qui s’opposent, et nécessairement un mensonge d’un côté ou de l’autre de la barre", a poursuivi l'avocate générale.

Avant d'exhorter la cour à retenir la version du producteur, appuyée par certains témoignages des jeunes présents dans le studio.

"Je vous demande de croire Michel Zecler. Et je vous demande de le reconnaître victime de ces injures, sans poser la question de savoir si l’un ou l’autre de ces policiers était raciste", a-t-elle dit.

Si elle n'est pas certaine que les policiers Philippe Tondeux et Pierre Plantier aient tenu ces propos - attribués en premier lieu par M. Zecler à Aurélien Lapersonne -, elle a estimé que la circonstance aggravante de racisme devait être retenue contre les trois policiers.

Elle a également requis à leur encontre une interdiction définitive d'exercer une fonction de policier, ainsi qu'un mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire avec une incarcération à une date ultérieure.

"Ce qui est certain, c’est que ces trois fonctionnaires de police, ensemble, acceptent, admettent ou ont dit des propos qui portent une telle atteinte à l’institution qu’ils représentent", a-t-elle insisté.

"Aveugles et sourds"

Concernant le faux en écriture, elle a relevé que "si on accepte que des policiers mentent, si on accepte la falsification volontaire de la réalité, c’est la fin du fonctionnement de notre démocratie".

Michel Zecler à Paris le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Et sur les violences subies par le producteur - qui a eu 45 jours d'ITT et reste toujours très marqué psychologiquement six ans après son agression -, l'avocate générale a eu des mots tranchants, décrivant "une scène apocalyptique", "des gestes de voyou", comme le coup de tête balancé par Pierre Plantier.

"Bien sûr qu’il n’est pas simple d’être policier de terrain. Souvent, ça doit être un métier bien difficile. Mais la violence ce jour-là est purement disproportionnée", a souligné la représentante du ministère public qui a vu et revu les vidéos "seconde par seconde".

"Sans elles, nous aurions eu des aveugles et des sourds, comme les policiers venus témoigner à cette barre. Ils n’entendent ni les hurlements ni ne voient de violences", a-t-elle ironisé.

"Le fait de me dire que depuis le début je ne dis que la vérité, c'est un soulagement", a réagi M. Zecler à la suspension d'audience.