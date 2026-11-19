Procès Zecler : 4 à 6 ans de prison ferme requis contre les trois policiers jugés pour l'agression du producteur

Michel Zecler à Paris le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

L'avocate générale a requis jeudi six, cinq et quatre ans de prison ferme à l'encontre respectivement d'Aurélien Lapersonne, Philippe Tondeux et Pierre Plantier, les trois policiers jugés devant la cour criminelle de Paris pour avoir passé à tabac le producteur de musique noir Michel Zecler en novembre 2020.

Elle a également demandé que soit retenue la circonstance aggravante de racisme et requis l'interdiction définitive pour les trois accusés d'exercer une fonction de policier, ainsi qu'un mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire avec une incarcération à une date ultérieure.

Dans un réquisitoire implacable de plus de deux heures, l'avocate générale a estimé que cette affaire avait porté "une atteinte immense à Michel Zecler mais aussi à la société tout entière", et que les trois policiers, poursuivis pour violences et faux en écriture, avaient "trahi" les citoyens, l'uniforme et l'institution policière et judiciaire.

Concernant la circonstance aggravante de racisme, qui n'avait pas été retenue par l'enquête faute de preuve, elle a exhorté la cour à "croire" le producteur noir, qui dit avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises.

"Je vous demande de croire Michel Zecler. Et je vous demande de le reconnaître victime de ces injures sans poser la question de savoir si l’un ou l’autre de ces policiers était raciste", a-t-elle dit.

"Le fait de me dire que depuis le début je ne dis que la vérité, c'est un soulagement", a réagi M. Zecler à la suspension d'audience.

Le producteur avait été violemment passé à tabac le 21 novembre 2020 dans l'entrée de son studio de musique parisien par les trois policiers, qui avaient ensuite rédigé un faux procès-verbal accusant M. Zecler de violences et de rébellion.

Les images de vidéosurveillance avaient totalement invalidé cette version et leur révélation par le site Loopsider avait créé un choc en France et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police.

"Si on accepte que des policiers mentent, si on accepte la falsification volontaire de la réalité pour qu’ils se couvrent, c’est la fin du fonctionnement de notre démocratie", a lancé l'avocate générale.

"Heureusement aujourd'hui nous avons évité une erreur judiciaire concernant M. Zecler", a-t-elle dit.