Procès pour viol à Tokyo : une figure japonaise de MeToo obtient réparation

Elle a saisi la justice pour avoir été violée, selon elle, il y a plusieurs années, par un responsable d'une chaîne de TV privée. La journaliste japonaise Shiori Ito s'est vue accorder des dommages et intérêts mercredi par le tribunal de Tokyo.Le juge a ordonné à son agresseur de lui payer 3,3 millions de yens (27.500 euros) de dommages, soit environ un tiers de la somme qu'elle réclamait. Une partie de ce montant est destinée à couvrir les frais d'avocat.L'affaire remonte à 2015, alors que débutait aux Etats-Unis le mouvement #MeToo. La jeune femme a accusé de viol Noriyuki Yamaguchi, alors chef du bureau de Washington du réseau TBS, qui lui faisait miroiter un poste aux Etats-Unis. Elle a affirmé qu'il l'avait droguée, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant, avant d'abuser d'elle dans une chambre d'hôtel.Une enquête avait été ouverte puis classée sans suite. L'action civile a alors été engagée par Shiori Ito en désespoir de cause. « Nous avons gagné, il a été débouté, c'est une étape importante », a affirmé la jeune femme mercredi à la sortie du tribunal, entourée de ses défenseurs.L'agresseur présumé nie le viol« Nous avons pu présenter des témoignages qui ont été entendus par la cour civile », s'est-elle félicitée mercredi, avant de brandir une bannière où étaient inscrits les idéogrammes signifiant « victoire judiciaire ».« Honnêtement, je ne réalise pas encore », a-t-elle ajouté, espérant que la décision du tribunal puisse contribuer à changer la situation pour les femmes victimes de viol au Japon, jugeant « arriéré » l'environnement social et légal actuel. Noriyuki Yamaguchi (à gauche), lors de sa conférence de presse/AFP De son côté, Noriyuki Yamaguchi a de nouveau réfuté toute faute et annoncé, lors d'une conférence de presse, qu'il allait immédiatement interjeter appel. « Le fait que les médias nationaux et internationaux aient ...