information fournie par So Foot • 16/12/2023 à 11:49

Procès Galtier : ce qu’il faut retenir

Un an de prison avec sursis et 45 000 euros : dans l’attente du délibéré en décembre, voilà ce que le parquet de la République de Nice a requis contre Christophe Galtier. Au-delà du football, la procédure a illustré la difficulté des affaires de discrimination souvent enfermées dans le piège du « parole contre parole ».

Christophe Galtier, aujourd’hui coach au Qatar pour un salaire très confortable dont il a refusé de révéler le montant devant le tribunal, devait se défendre ce vendredi des chefs d’accusation de harcèlement moral et de discrimination. Ce scandale, qui a secoué le football français la saison dernière, a éclaté suite à la diffusion d’un mail de Julien Fournier (ancien directeur sportif de Nice) adressé à INEOS (propriétaire du club) qui pointait le racisme et l’islamophobie supposés du coach. Depuis, une enquête a été ouverte et les auditions de témoins se sont multipliées. C’est donc peu dire que tout le monde attendait le procès public afin d’entendre la défense du premier concerné, dans l’espoir utopique que le passage à la barre apporte enfin la vérité.

Mais sans surprise, Christophe Galtier a nié l’essentiel et nuancé à la marge. Face aux trois juges, il n’a caché ni son agacement ni son émotion. Il était seul présent, les autres personnes interrogées par les policiers ne s’étant pas déplacées. Ces absences ont valu une longue synthèse par le président du tribunal, Alain Chemama, des 75 procès-verbaux. En retour, la ligne de la défense n’a pas bougé. D’une part, l’ex-technicien des Aiglons se dit victime d’un règlement de compte interne au sein de son ancien club émanant de la part du clan Fournier et n’hésite pas à parler de « lavage de cerveau » . De l’autre, il assure n’avoir jamais discriminé aucun footballeur en raison de sa religion – avec le ramadan au cœur des débats – ou de ses origines en ayant comme seule perspective la performance de son effectif.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com