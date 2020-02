Procès Fillon : la droite espère tourner la page du Penelopegate

La droite garde une distance prudente avec ce procès, prévu durer jusqu'au 11 mars, dans lequel l'ancien Premier ministre encourt dix ans d'emprisonnement.

L'ancien Premier ministre François Fillon arrive au tribunal de Paris pour son procès, le 24 février 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Costume bleu sombre, visage fermé, l'ex-Premier ministre François Fillon et son épouse Penelope sont apparus lundi 25 février au tribunal correctionnel de Paris pour répondre des soupçons d'emplois fictifs de Mme Fillon. Aussitôt ouvert, le procès, dans lequel l'ancien candidat à la présidentielle de 2017 encourt dix ans d'emprisonnement, a été renvoyé à mercredi en raison de la grève des avocats.

Trois ans après le Penelopegate, la droite espère solder le scandale mais aussi tourner la page d'une crise politique dont elle a enfin l'espoir de sortir à l'approche des municipales . "Ce procès est une affaire privée", a affirmé lundi la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati, en rappelant que "François Fillon a quitté la vie politique". L'ancien candidat, reconverti dans le conseil, l'avait affirmé lui-même le 30 janvier sur France 2, lors d'une longue interview télévisée faisant figure de grand oral avant le procès. "Je ne chercherai pas à revenir", "j'ai tourné la page complètement", a-t-il assuré. L'interview avait été diversement appréciée dans les rangs des Républicains (LR). "Ça faisait retour d'entre les morts, émission de l'Ina", ironise un élu. "J'ai regardé une demi-heure et j'ai éteint", assure un autre.

La droite garde d'ailleurs une distance prudente avec ce procès. Peu de responsables souhaitent s'exprimer sur le sujet , à part Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR et ami de l'accusé, pour lequel "François Fillon a été mis devant le tribunal médiatique". "Tournons la page", souhaite un élu, pour qui "la nouvelle génération incarne une droite populaire et sociale qui est l'inverse de Fillon". Car pour Les Républicains, l'affaire rappelle des souvenirs amers. En 2017, après une campagne plombée par les révélations en cascade, la droite n'était pas qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Une première sous la Ve République et un séisme à droite qui pensait la victoire acquise après cinq ans de présidence Hollande.

La crise avait commencé plus tôt, dès 2012 , lorsque Nicolas Sarkozy avait échoué au second tour de la présidentielle. Mais de défections en doutes publics, le parti a continué à s'enfoncer depuis, pour tomber à 8,5% des voix aux européennes en mai 2019, rogné à la fois par LREM et par le RN. "Fillon nous a fait assez de mal. Pas à nous, mais aux Français", a affirmé début février le secrétaire général du parti Aurélien Pradié, qui a regretté de ne pas entendre l'ancien candidat présenter "des excuses". "Des excuses j'en attendrais plutôt de ceux qui nous ont trahis pour un plat de lentilles", avait répliqué sur Twitter le député souverainiste du Vaucluse Julien Aubert, pour qui "François Fillon a été victime d'un missile judiciaire téléguidé, qui a fait élire Macron".

Les Républicains ont mal digéré la date choisie pour l'ouverture du procès, trois semaines avant le premier tour des municipales. LR attend beaucoup de cette élection pour se relancer , tablant sur une prime au sortant qui reconduirait largement ses nombreux élus de 2014, voire reconquérir des mairies. À Paris, Rachida Dati a initié une dynamique durable et pointe désormais en deuxième position dans la plupart des sondages, juste derrière Anne Hidalgo. Le parti, déchiré pendant des années par les rivalités et les querelles d'ego, affiche désormais une image d'union. Nicolas Sarkozy et François Baroin notamment viendront d'ailleurs soutenir la candidate lors d'un grand meeting le 9 mars.

L'ancien chef de l'État, qui sera lui-même jugé pour corruption en octobre dans l'affaire dite "des écoutes", distille ses apparitions depuis quelques mois, en rassembleur d'une famille convalescente. En janvier, il est apparu aux côtés du numéro 2 du parti Guillaume Peltier et du député des Alpes-Maritimes Christian Estrosi. Fin septembre, il était auprès du patron de LR Christian Jacob ... Ce dernier a d'ailleurs lancé un chantier des idées pour réarmer le parti d'ici 2022 , ce qui selon un député "a fait revenir des gens qui n'avaient pas mis les pieds dans le parti depuis six ans". Restera alors à trouver un candidat pour la présidentielle.