Procès Fillon : l'Assemblée nationale va réclamer 1,8 million d'euros de dommages et intérêts

L'Assemblée nationale, qui s'est constituée partie civile dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon, va demander 1.081.219 euros de dommages et intérêts, ce qui correspond aux salaires versés entre 1998 et 2013.

François et Penelope Fillon, le 29 janvier 2017 à Paris. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Trois ans après l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de son épouse Penelope, l'ancien Premier ministre François Fillon, sa femme et son ancien suppléant Marc Joulaud comparaissent à partir de lundi 24 février à Paris. Les deux hommes, qui ont salarié Mme Fillon comme collaboratrice permanente lorsqu'ils étaient députés de la Sarthe pour des prestations jugées "fictives ou sur-évaluées", sont renvoyés pour "détournement de fonds publics". Penelope Fillon est jugée pour complicité et recel de ce délit.

Selon BFMTV et Franceinfo , l'Assemblée nationale, qui s'est constituée partie civile, va demander 1.081.219 euros de dommages et intérêts , ce qui correspond aux salaires versés entre 1998 et 2013, avec des périodes d'interruption. "On a cumulé toutes les rémunérations qui ont été versées, à la fois les salaires, les primes, les indemnités, auxquels on a ajouté les charges sociales salariales et patronales", a expliqué à Franceinfo Yves Claisse, l'avocat de l'Assemblée nationale. Ces sommes "versées par le budget de l'Assemblée nationale" se "répartissent en une part prépondérante concernant le parlementaire Marc Joulaud pour 679.000 euros, et pour le parlementaire François Fillon 401.000 euros", a-t-il précisé.

Les Fillon sont également poursuivis pour recel et complicité d'abus de biens sociaux, pour l'emploi de conseiller littéraire obtenu par Mme Fillon à La Revue des deux mondes de leur ami Marc Ladreit de Lacharrière, entre 2012 et 2013. Un emploi "de pure complaisance, sans contrepartie réelle" selon l'accusation , pour lequel le milliardaire a été condamné pour abus de biens sociaux au terme d'une procédure distincte de "plaider-coupable". François Fillon, Penelope Fillon et Marc Joulaud encourent dix ans d'emprisonnement, de lourdes amendes et des peines d'inéligibilité. Leurs avocats plaideront la relaxe.