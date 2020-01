Procès en destitution de Trump : qui est Adam Schiff, le procureur en chef ?

Le 15 janvier dernier, un nouveau numéro du célèbre jeu « Jeopardy ! » est diffusé à la télévision américaine. Question à 1 200 dollars. La photographie d'un quinquagénaire en costume cravate apparaît à l'écran. Les candidats doivent identifier cet homme, présenté comme « l'un des 53 élus de Californie à la Chambre des représentants » et « le président à la tête de la Commission du renseignement ».Silence. La bonne réponse était le démocrate Adam Schiff, le procureur en chef dans le procès en destitution de Donald Trump au Sénat qui a commencé cette semaine. L'émission a certes été enregistrée il y a des semaines de cela, avant que la procédure en « impeachment » ne fasse la une de l'actualité. Elle illustre tout de même le déficit de notoriété dont souffre Schiff, pourtant élu au Congrès sans discontinuer depuis vingt ans. LIRE AUSSI > Destitution : « Cinglé », « de haut niveau »... qui sont les nouveaux avocats de Donald TrumpSerait-ce à cause de son sérieux de premier de classe ? Adam Schiff, 59 ans, en a en tout cas le parcours. Natif du Massachusetts, il a étudié dans deux des plus grandes universités du pays : sciences politiques à Stanford, droit à Harvard. Dans les années 1990, il attire pour la première fois le feu des projecteurs lors du procès de Richard Miller, un ancien agent du FBI finalement condamné pour avoir été à la solde de Moscou.Longtemps opposé à « l'impeachment »Proche de Nancy Pelosi, actuel speaker (présidente) de la Chambre de représentants et élue de Californie comme lui, Schiff intègre en 2014 la commission spéciale chargée d'enquêter sur l'attaque de l'ambassade américaine à Benghazi, en Libye, deux ans plus tôt. « Il est alors un peu le défenseur en chef de Hillary Clinton », qui était à la tête du département d'Etat lors de ces événements, résume Jean-Eric Branaa, spécialiste des États-Unis et maître de conférences à ...