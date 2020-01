Procès en destitution de Trump : quelles conséquences pour les Etats-Unis ?

Nancy Pelosi, speaker (présidente) de la Chambre des représentants, a lancé solennellement, mercredi 15 janvier, le procès en impeachment - destitution - du président Donald Trump, qui débutera le 21 janvier. La scène avait tout d'un film américain à grand spectacle, entre les multiples stylos utilisés par la démocrate pour signer, l'air grave, le parchemin portant l'acte d'accusation, les sept procureurs se rendant en rangs serrés vers le Sénat, l'accueil par le sergent en armes ordonnant en vieil anglais « oyez, oyez »... CNN, Fox News et toutes les autres chaînes d'info américaines se sont régalées de ce théâtre politique. Le procès Trump, acte I.Reste la question essentielle : cette procédure d'impeachment peut-elle avoir des conséquences pour les Etats-Unis, à l'intérieur comme à l'extérieur ? Non, s'agissant de la destitution du locataire de la Maison Blanche. Le Sénat, organe essentiel du Congrès, étant sous contrôle des Républicains, il protégera Trump et bloquera tout impeachment. Ce processus, sauf énorme surprise, n'a donc aucune chance d'aboutir.Un grand déballage pour faire basculer les indécisEn revanche, ce procès aura forcément un impact sur la campagne présidentielle de 2020. « Les démocrates font un bon calcul, ils ne misent pas sur le résultat du procès, mais sur ce qui va être dit dans les débats, explique le politologue Bertrand Badie, professeur à Sciences-po (auteur en 2019 de « L'Hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale », Ed Odile Jacob). Le procès risque d'être long, et les 10 mois qui nous séparent de l'élection vont être marqués par des atteintes publiques à l'image du président sortant. »De fait, la speaker démocrate avait été longtemps réticente à la procédure d'impeachment, craignant qu'elle ne conduise au contraire à remobiliser le camp Trump. Elle n'a fini par céder à la pression des jeunes ...