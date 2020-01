Procès en destitution de Trump : la défense enragée du président américain

« Le président n'a absolument rien fait de mal », a déclaré Pat Cipollone, l'un de ses avocats, lors du procès en destitution de Donald Trump qui s'est ouvert cette semaine devant le Sénat américain. Ses adversaires « vous demandent de le destituer sans la moindre preuve ». Il s'agit, a-t-il encore martelé, de « l'interférence la plus massive dans une élection dans l'histoire des États-Unis. Laissez le peuple décider ! »Trump, tout à sa réélection le 3 novembre prochain, est décidé à poursuivre une défense enragée. Le président a été reconnu coupable le 18 décembre par la Chambre des Représentants d'abus de pouvoir et d'obstruction au travail du Congrès. Il lui est reproché d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son rival démocrate le mieux placé à la présidentielle de novembre, pour le discréditer et ainsi « tricher à l'élection », comme l'a rappelé le procureur démocrate Adam Schiff, en lançant le procès mercredi.Pour les adversaires politiques du président, Trump entendait suspendre l'aide militaire prévue à l'Ukraine tant que les autorités de ce pays n'auraient pas lancé une enquête sur Biden et les affaires que menait son fils dans le pays.Trump explose son record de tweets !C'est peu dire que le troisième président de l'histoire des Etats-Unis à subir un tel procès vit très mal cette marque d'infamie. Mercredi, alors qu'il rentrait du sommet économique de Davos (Suisse), il a explosé son record personnel de tweets : 142 ! La majorité de ses publications étaient liées au procès, comme le message incendiaire envoyé ce dimanche matin : « Schiff le Fourbe est un homme politique corrompu, et vraisemblablement un homme très tordu. Il n'a pas payé le prix, pour l'instant, pour ce qu'il a fait à notre pays ! », a cinglé Trump. Aux yeux du milliardaire, la procédure de destitution n'est rien d'autre qu'un « coup d'Etat illégal ...