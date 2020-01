Procès en destitution de Donald Trump : quelles sont les prochaines étapes ?

C'est une procédure historique, qui n'a eu lieu que deux fois auparavant aux Etats-Unis. Mardi prochain doit commencer au Sénat le procès en destitution de Donald Trump. Après de longues semaines de discussions à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre a signé l'acte d'accusation contre le président américain mercredi, officialisant le passage de témoin entre la chambre basse et la chambre haute du Congrès américain.Donald Trump est accusé d'avoir exercé des pressions pour convaincre l'Ukraine d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, son potentiel rival à l'élection présidentielle de novembre prochain. On fait le point sur les prochaines étapes de la procédure.Jeudi 16 janvier : juges et procureurs prêtent sermentDurant le temps de ce procès particulier, les élus américains devront se mettre dans la peau de juges et procureurs, et « rendre justice de manière impartiale », comme le prévoit la Constitution des Etats-Unis.Mercredi 15 janvier, Nancy Pelosi a désigné les sept parlementaires démocrates qui joueront le rôle des procureurs, ou « managers ». Ce jeudi, ils doivent officiellement présenter l'acte d'accusation pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès contre Donald Trump au Sénat. Leur rôle sera de faire la démonstration de sa culpabilité.Parmi eux, Adam Schiff, l'une des bêtes noires de Donald Trump, assurera la fonction de procureur en chef. Chef de la commission du Renseignement de la Chambre, l'élu de 59 ans a supervisé l'enquête en destitution contre le président qui l'a affublé de plusieurs surnoms dont « Schiff le fourbe ». Il doit prêter serment ce jeudi.Le chef de la Cour suprême des Etats-Unis, John Roberts, chargé par la Constitution de présider le procès, fera ensuite également prêter serment aux sénateurs, chargés de juger l'affaire.Mardi 21 janvier : début du procès au SénatLe procès débutera véritablement ...