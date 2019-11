Procès en appel de Mgr Barbarin : la nouvelle vie du cardinal

C'est un roi sans pouvoir, qui mène, depuis plus de huit mois, une vie discrète de prêtre dans l'ombre. Le Primat des Gaules, sur le papier plus haut dignitaire de l'Église de France, n'a plus voix au chapitre dans les assemblées de calottes violettes comme sur les terres pieuses de sa province ecclésiastique.Depuis qu'il a décidé de se « mettre en retrait » en mars à la suite de sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus passés d'un prêtre du diocèse, Bernard Preynat, dont le procès est programmé du 13 au 17 janvier, Mgr Philippe Barbarin n'a plus la moindre responsabilité dans son diocèse. Ces derniers jours, le prélat sans fonction a préparé avec ses avocats sa défense alors que s'ouvre ce jeudi son procès en appel, à 200 m de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Il a certes reconnu des « erreurs de gouvernance » mais a toujours nié avoir couvert l'abbé déviant.«Il essaie de faire bonne figure»Son autorité est devenue symbolique. Le cardinal de 69 ans demeure archevêque de Lyon en titre, le pape François, « invoquant la présomption d'innocence », ayant refusé sa démission tant que la décision de la cour d'appel ne sera pas rendue. Mais celui qui assure la gouvernance est aujourd'hui Mgr Michel Dubost, nommé administrateur apostolique par le souverain pontife. À la Maison Saint-Irénée près des bords de Saône, cet ancien évêque d'Évry vit « à 5 m » du cardinal. « On prie et on célèbre la messe ensemble », décrit-il. LIRE AUSSI > Les leçons d'un procès historiqueMais le locataire éphémère ne prend « pas de repas » avec Mgr Barbarin. « Cela risque d'interférer. Je ne parle jamais de travail avec lui. Je ne lui demande pas conseil. Je me sers des instruments qu'il a mis en place quand il était en exercice. Mais c'est moi qui prends les décisions », lâche-t-il. Face à lui, il a un homme « qui prend les choses avec ...