Procès Duterte : sa fille accuse la CPI de vouloir "faire un exemple"

La vice-présidente philippine Sara Duterte à Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille, le 11 septembre 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

La vice-présidente des Philippines, Sara Duterte, accuse la Cour pénale internationale (CPI), sous le feu des critiques, de vouloir "faire un exemple" avec le procès pour crimes contre l'humanité de son père, l'ancien président, qui doit s'ouvrir la semaine prochaine.

"Nous n'attendons pas un procès équitable de la part de la CPI", a-t-elle lancé vendredi à des journalistes.

"Je pense que la CPI, après s'être fait prendre à partie par les superpuissances, voudra montrer qu'elle a raison. Il n'y a personne d'autre, là-bas, sur qui elle voudra faire un exemple. Et cela sera donc l'affaire Rodrigo Duterte", a-t-elle assuré, en référence à son père.

Le procès de l'ancien président Rodrigo Duterte constitue une des affaires les plus retentissantes dans l'histoire de cette juridiction en 24 ans d'existence. Duterte est le premier ancien chef d'État asiatique à comparaître devant la CPI. La cour est soumise à une pression internationale sans précédent, sous le coup notamment de lourdes sanctions américaines.

Il est jugé pour crimes contre l'humanité comme coauteur indirect de meurtre dans le cadre de sa campagne contre les trafiquants et les consommateurs de drogue entre 2011 et 2019.

L’ancien président philippin Rodrigo Duterte comparaît devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye le 16 septembre 2026, lors d’une session préparatoire, alors qu’il fait face à des accusations liées à sa « guerre contre la drogue », qui a fait des milliers de morts. L’ancien président des Philippines Rodrigo Duterte est apparu en personne devant la Cour pénale internationale pour la première fois le 16 septembre 2026, alors qu’il est poursuivi pour sa « guerre contre la drogue » qui a causé la mort de milliers de personnes. ( POOL / Piroschka VAN DE WOUW )

La vice-présidente a affirmé que "la Chine, la Russie et notre meilleur ami pour la vie, les États-Unis" - une pique visant la relation très proche entre Manille et Washington sous la présidence de Ferdinand Marcos - considéraient la CPI comme une "organisation politique" plutôt qu'une organisation impartiale.

Le mois dernier, les États-Unis ont annoncé des sanctions visant à paralyser le fonctionnement de la Cour, Donald Trump promettant de la démanteler "brique par brique" en raison du mandat d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour des crimes présumés à Gaza.

Rodrigo Duterte, 81 ans, est détenu à La Haye depuis son arrestation sur la base d'un mandat de la CPI en mars 2025.

"Injuste"

La vice-présidente philippine Sara Duterte brandit le reçu de versement de sa caution, au tribunal en banlieue de Manille, le 5 septembre 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )

Sara Duterte a ajouté qu'elle pensait que le procès de son père et sa propre procédure de destitution en cours pour enrichissement illicite visaient à l'écarter de la course à l'élection présidentielle de 2028.

"Je continue de croire que c'est à propos des élections de 2028, qu'il y ait des élections ou qu'il n'y en ait pas", a-t-elle déclaré aux journalistes, sans citer son grand rival, le président Ferdinand Marcos.

Les partisans de l'ex-président Duterte estiment qu'il a été "kidnappé" et envoyé à La Haye en raison de la spectaculaire rupture de sa fille avec l'homme qu'elle avait contribué à porter au pouvoir lors de la victoire écrasante de 2022.

Tout en louant le traitement réservé à son père en détention, Sara Duterte a, une nouvelle fois vendredi, demandé qu'il soit autorisé à suivre les audiences à distance.

"Je trouve injuste qu'ils exigent qu'il assiste au procès, tous les jours (...) en raison de son âge. Il ne peut pas rester assis huit heures par jour sur sa chaise. Et je ne pense pas qu'il puisse consacrer son temps et son attention (...) à quelque chose pendant huit heures", a-t-elle déclaré.

"Je pense qu'il est injuste d'exiger cela d'un homme de 81 ans", a-t-elle insisté.

Sara Duterte a été mise en accusation par la Chambre des représentants en mai et est actuellement jugée au Sénat. Un verdict de culpabilité l'écarterait définitivement de toute fonction élective.