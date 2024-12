Procès des viols de Mazan: rappel des peines requises contre les 51 accusés

Des coaccusés arrivent au tribunal d'Avignon pour le procès des viols de Mazan, le 10 septembre 2024 ( AFP / Christophe SIMON )

Au procès des viols de Mazan, dont le verdict est attendu jeudi, l'accusation a requis des peines de quatre ans de prison à 20 ans de réclusion criminelle contre les 51 accusés, jugés pour la plupart pour viols aggravés sur Gisèle Pelicot.

Voici le rappel des peines requises contre ces 51 hommes âgés de 27 à 74 ans. Sauf mention contraire, ils sont tous poursuivis pour viols aggravés sur Gisèle Pelicot:

- Dominique Pelicot (détenu), 72 ans, retraité, pour viols aggravés notamment en réunion et avec administration de substance chimique sur son ex-épouse Gisèle Pelicot et sur Cilia M.: 20 ans de réclusion criminelle assortis d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans (à sa sortie) avec injonction de soins et de cinq ans de prison encourus en cas de non respect

- Jean-Pierre M. (détenu), 63 ans, retraité, pour viols aggravés avec administration de substance chimique sur son épouse Cilia M.: 17 ans de réclusion criminelle

- Joseph C., 69 ans, retraité, pour atteinte sexuelle sur Gisèle Pelicot (venu une fois): quatre années d'emprisonnement

- Didier S., 68 ans, retraité (venu une fois): 10 ans de réclusion criminelle.

- Patrick A., 60 ans, profession non précisée (venu une fois): 10 ans

- Jacques C., 73 ans, retraité (venu une fois): 10 ans

- Hugues M., 39 ans, ex-carreleur, pour tentative de viol aggravé sur Gisèle Pelicot (venu une fois): 10 ans

- Andy R., 37 ans, au chômage (venu une fois): 11 ans

- Jean-Marc L., 74 ans, retraité (venu une fois): 10 ans

- Saifeddine G., 37 ans, routier, pour tentative de viol aggravé sur Gisèle Pelicot (venu une fois): 10 ans

- Simone M., 43 ans, employé dans le BTP (venu une fois): 10 ans

- Philippe L., 62 ans, jardinier (venu une fois): 10 ans

- Paul G., 31 ans, ouvrier (venu une fois): 10 ans

- Ludovick B., 39 ans, magasinier (venu une fois): 10 ans

- Mathieu D., 53 ans, ex-boulanger (venu une fois): 10 ans

- Quentin H., 34 ans, gardien de prison (venu une fois): 11 ans

- Patrice N., 55 ans, électricien (venu une fois): 12 ans

- Husamettin D., 43 ans, travailleur dans le BTP (venu une fois): 12 ans

- Cyrille D., 54 ans, employé dans le BTP (venu une fois): 12 ans

- Nizar H. (détenu), 41 ans, sans emploi (venu une fois): 13 ans

- Redouan E., 55 ans, infirmier libéral (venu une fois): 12 ans

- Boris M., 37 ans, agent d'exploitation dans une société de transport (venu une fois): 12 ans

- Cyril B., 47 ans, routier (venu une fois): 12 ans

- Thierry Pa., 54 ans, ex-maçon (venu une fois): 12 ans

- Omar D., 36 ans, agent d'entretien (venu une fois): 12 ans

- Jean T., 52 ans, couvreur (venu une fois): 12 ans

- Mahdi D., 36 ans, employé dans une société de transport (venu une fois): 12 ans

- Ahmed T., 54 ans, plombier (venu une fois): 12 ans

- Redouane A. (détenu), 40 ans, qui vivait de petits boulots (venu deux fois): 12 ans

- Lionel R., 44 ans, employé à l'espace culturel d'une grande surface (venu une fois): 12 ans

- Florian R., 32 ans, chauffeur livreur (venu une fois): 13 ans

- Grégory S., 31 ans, travailleur dans le BTP (venu une fois): 13 ans

- Abdelali D., 47 ans, cuisinier (venu deux fois): 13 ans

- Adrien L. (détenu), 34 ans, chef de chantier (venu une fois): 13 ans

- Cyprien C., 44 ans, sans profession (venu une fois): 13 ans

- Karim S., 40 ans, informaticien dans une banque, pour viols aggravés sur Gisèle Pelicot (venu une fois) et détention d'images pédopornographiques: 14 ans de réclusion criminelle et interdiction de 10 ans d’avoir une activité en lien avec les mineurs

- Jean-Luc L. (détenu), 46 ans, ouvrier (venu deux fois): 14 ans

- Christian L. (détenu), 56 ans, pompier, pour viols aggravés sur Gisèle Pelicot (venu une fois) et détention d'images pédopornographiques: 14 ans de réclusion criminelle et interdiction de 10 ans d’avoir une activité en lien avec les mineurs

- Thierry Po. (détenu), 61 ans, artisan frigoriste, pour viols aggravés sur Gisèle Pelicot (venu une fois) et détention d'images pédopornographiques: 14 ans de réclusion criminelle et interdiction de 10 ans d’avoir une activité en lien avec les mineurs

- Nicolas F., 43 ans, journaliste indépendant, pour viols en réunion sur Gisèle Pelicot (venu une fois) et détention d'images pédopornographiques: 14 ans de réclusion criminelle et interdiction de 10 ans d’avoir une activité en lien avec les mineurs

- Cendric V. (détenu), 44 ans, manager dans un restaurant (venu deux fois): 14 ans

- Joan K. (détenu), 27 ans, militaire (venu deux fois): 15 ans

- Vincent C. (détenu), 43 ans, employé (venu deux fois): 15 ans

- Fabien S. (détenu), 39 ans, employé sur des chantiers d'insertion (venu une fois): 16 ans

- Hassan O., 30 ans, sous mandat d'arrêt et jugé in absentia pour viols en réunion aggravés sur Gisèle Pelicot (venu une fois): 15 ans de réclusion criminelle

- Charly A. (détenu), 30 ans, intérimaire (venu six fois): 16 ans de réclusion criminelle

- Cédric G. (détenu), 51 ans, technicien informatique, pour viols en réunion sur Gisèle Pelicot (venu une fois) et détention d'images pédopornographiques: 16 ans de réclusion criminelle et interdiction de 10 ans d’avoir une activité en lien avec les mineurs

- Jérôme V. (détenu), 46 ans, employé dans un magasin d'alimentation (venu six fois): 16 ans

- Dominique D. (détenu), 45 ans, chauffeur routier (venu six fois): 17 ans

- Mohamed R. (détenu), 70 ans, retraité (venu une fois): 17 ans

- Romain V. (détenu), 63 ans, retraité (venu six fois): 18 ans