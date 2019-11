La Cour de cassation doit décider le 19 juin si le procès pénal de l'amiante aura lieu. Voici des clés de compréhension de ce scandale sanitaire majeur.

Le procès pénal de l'amiante aura-t-il lieu ? En début de semaine, la Cour de cassation a décidé qu'elle trancherait le 19 juin. Elle a été saisie par deux associations composées de victimes et de proches de victimes de l'amiante, Ardeva 59-62 et le Comité antiamiante Jussieu. Les victimes ont pour point commun d'avoir travaillé aux chantiers navals Normed Dunkerque, dans le Nord, ou sur le campus de l'université Jussieu, à Paris.

Les requérants demandent aux juges d'invalider une décision de la cour d'appel de Paris de septembre 2017, qui annule la mise en examen de huit responsables nationaux en lien avec le scandale sanitaire de l'amiante pour homicides et blessures involontaires (neuf initialement, un étant mort depuis). Il est reproché à ces scientifiques, industriels et fonctionnaires d'avoir participé, entre 1982 et 1995, au Comité permanent amiante (CPA). Si la cour donne raison aux associations, les affaires seront renvoyées devant le juge du fond et un procès pénal pourrait avoir lieu, un quart de siècle après la première plainte.

En attendant, voici quelques clés de compréhension.

Qu'est-ce que l'amiante ?

L'amiante est une famille de fibres minérales naturelles et plus précisément, des silicates hydratés de calcium et de magnésium répartis en deux variétés : la serpentine et les amphiboles. Ces fibres résistantes au feu sont notamment utilisées par les professionnels de l'isolation et du ciment.

