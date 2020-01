Procès de François Fillon : les coulisses de son retour sur France 2

« Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. » Ce sont sur ces mots que François Fillon quittait la vie politique française, au soir du premier tour de la présidentielle de 2017. Depuis, l'ancien Premier ministre s'est muré dans le silence. Quelques exceptions certes, sous forme de tweets, lorsqu'il intervient en octobre dernier en Suisse en tant que membre de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), quand il défend les chrétiens d'Orient ou lorsqu'il réplique, rageur, au livre de Nicolas Sarkozy : « La passion unique de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. »Mais pour François Fillon, le moment est venu de dire sa « vérité ». Il n'a guère le choix. Du 24 février au 11 mars, il comparaîtra avec son épouse Penelope devant le tribunal correctionnel de Paris pour « détournement de fonds publics » sur plusieurs périodes entre 1998 et 2013, « complicité et recel » de ce délit ainsi que pour « complicité et recel d'abus de biens sociaux ». VIDÉO. Penelopegate : chronologie d'une affaire Une épreuve que l'ancien Premier ministre, devenu associé au sein de la société de gestion d'actifs Tikehau Capital, a décidé d'anticiper en étant jeudi soir l'invité de « Vous avez la parole » sur France 2. Pendant une heure et quart, le grand brûlé de la politique sera sous le feu des questions de Léa Salamé et de Thomas Sotto. Nul débatteur ni reportage ne viendra séquencer l'émission. « C'est le format le plus adapté pour le pousser dans ses retranchements », explique la rédactrice en chef Alix Bouilhaguet. Selon la rédaction, l'ancien candidat n'a eu aucune exigence concernant les thématiques abordées. Il reviendra évidemment sur le Penelopegate et le déroulement de la campagne présidentielle mais sera également interrogé sur l'actualité du moment : la gouvernance Macron, les ...