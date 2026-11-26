L’ancien président philippin Rodrigo Duterte devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye le 16 septembre 2026, lors d’une session préparatoire, aux Pays-Bas ( POOL / Piroschka VAN DE WOUW )

Le procès retentissant s'ouvre ce lundi de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, premier ex-dirigeant asiatique à comparaître devant la Cour pénale internationale. Voici les trois acteurs clés à suivre :

La juge, Joanna Korner

La Britannique Joanna Korner est l'une des juges les plus expérimentées de la CPI. Elle a présidé plus de 500 procès en 50 ans de carrière, tant sur le plan national qu'international.

Dotée d'une voix grave et rauque, cette magistrate de 75 ans exerce une autorité naturelle dans ses interventions à l'audience, souvent empreintes d'euphémismes et de litotes typiquement britanniques.

Les juges Joanna Korner, au centre, Keebong Paek, à gauche et Nicolas Guillou président une audience préliminaire de l’ancien président philippin Rodrigo Duterte à la Cour pénale internationale à La Haye, le 16 septembre 2026, aux Pays-Bas ( POOL / Piroschka VAN DE WOUW )

La juge est connue pour mener ses dossiers avec une grande rigueur. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à tancer l'accusation lorsqu'elle a appris que celle-ci comptait présenter 15.000 éléments de preuve dans le procès Duterte.

Après avoir obtenu son diplôme d'avocate en 1974, Joanna Korner a fait ses armes dans le droit pénal britannique, en tant que procureur et avocate de la défense.

Sa carrière l'a ensuite conduite vers le droit international. Elle a été procureur auprès du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), de 1999 à 2004.

Elle a été nommée juge à la Cour pénale internationale en 2021. Son mandat s'achève en 2030.

La juge a récemment présidé une autre affaire devant la CPI, condamnant un chef de milice soudanais à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Lors d'un entretien accordé en 2020 à "Next 100 Years" — une organisation qui promeut la place des femmes dans les métiers du droit —, on lui a demandé pourquoi elle avait choisi une profession alors largement dominée par les hommes.

"Mon père estimait que le droit était une carrière idéale pour quelqu'un d'aussi naturellement porté à l'argumentation que moi", a-t-elle répondu, avec une pointe d'humour.

L'avocat de la défense, Peter Haynes

Les avocats Peter Haynes (au centre) et Kate Gibson (à droite), représentant l’ancien président philippin Rodrigo Duterte, à la CPI à La Haye, le 16 septembre 2026, aux Pays-Bas ( POOL / Piroschka VAN DE WOUW )

L'avocat britannique Peter Haynes est connu pour avoir remporté ce que beaucoup considèrent comme la plus grande victoire juridique de l'histoire de la Cour pénale internationale.

En 2018, il a réussi à faire annuler, en appel, la condamnation à 18 ans de prison de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba.

Dans cette affaire, il a contesté le verdict de la cour, qui estimait que M. Bemba portait une "responsabilité de commandement" pour les crimes commis par ses troupes. Un argument susceptible de resurgir lors du procès de Rodrigo Duterte.

Habitué des prétoires internationaux, M. Haynes est l'un des rares avocats à avoir plaidé devant la CPI, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal spécial pour le Liban.

Il a également représenté le fugitif Joseph Kony lors d'une audience inédite devant la CPI, visant à confirmer les charges retenues — en son absence — contre le chef de guerre ougandais.

Il a alors souligné qu'il était investi d'un "mandat paradoxal" : représenter une personne qu'il n'avait jamais rencontrée, relevant ainsi l'absurdité de la situation.

"Sérieusement ? Qui, selon le procureur adjoint, va arrêter Joseph Kony ? Et où pense-t-il qu'il pourrait être arrêté ?", a-t-il demandé.

Peter Haynes s'exprime de manière laconique, avec une élocution claire et posée, tout en partageant avec la juge Korner ce sens britannique de l'euphémisme et de l'humour.

Le procureur

Le principal avocat de l’accusation de la CPI, Julian Nicholls, à la Cour pénale internationale à La Haye, le 16 septembre 2026, aux Pays-Bas ( POOL / Piroschka VAN DE WOUW )

Les interventions majeures, telles que la déclaration en ouverture du procès, seront vraisemblablement assurées par le procureur en chef par intérim, Mame Mandiaye Niang. Mais c'est l'avocat américain Julian Nicholls qui exposera pour l'essentiel les éléments du dossier.

M. Nicholls a participé à toutes les audiences préliminaires et a été le principal procureur lorsque les juges de la CPI ont dû déterminer si les preuves réunies étaient suffisantes pour justifier la tenue d'un procès.

Diplômé de l'Emory School of Law (États-Unis) puis de l'université de Leyde (Pays-Bas), M. Nicholls a consacré la majeure partie de sa carrière aux tribunaux internationaux.

Il connaît bien Joanna Korner : ils ont travaillé ensemble au sein de l'équipe de l'accusation au TPIY, et il a également pris part à une récente affaire devant la CPI concernant le Soudan, présidée par celle-ci.

Dans la salle d'audience, M. Nicholls adopte une approche calme et méthodique, exposant ses arguments d'une voix douce, tout en étant capable, si nécessaire, de recourir à une rhétorique plus incisive.

"Pendant des décennies, il a assassiné son propre peuple, assassiné les enfants des Philippines, et il prétend avoir fait tout cela pour son pays. Il ne le nie pas", a lancé M. Nicholls à propos de Duterte lors d'une audience.