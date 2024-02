Procès de Daniel Alves : la victime présumée présente sa version des faits

En présence de plus de 270 journalistes au tribunal de Barcelone, le procès de Daniel Alves, accusé de viol d’agression sexuelle et incarcéré depuis douze mois, a débuté ce lundi.

La plaignante a témoigné à huis clos, ainsi que sa cousine, une amie et deux serveurs, puis le portier présent le soir des faits à Barcelone sont intervenus. On y apprend notamment que le footballeur brésilien aurait agressé sexuellement la cousine de la victime présumée. La première à témoigner a été l’amie de la plaignante – qui l’a fréquente depuis trois ans. Sa proche a rappelé le contexte de la soirée, au cours de laquelle son amie, présume s’être fait violer par Daniel Alves. La jeune femme a expliqué que la présumée victime, sa cousine et elle-même, ont accepté de monter dans la zone VIP où se trouvait l’ex-Barcelonais, avant de dévoiler la manière avec laquelle l’ancien défenseur a commencé à être tactile avec les trois jeunes femmes : « Il m’a mis la main sur le dos et il m’a pratiquement touché les fesses […]. Sa cousine est venue me voir et me dit au même moment : ‘il vient de toucher mon sexe’. » Puis, elle explique ce que son amie – présumée victime de viol – lui a raconté, au moment des faits : « Elle me dit qu’il l’a prise dans les toilettes et qu’il l’a tiré sur le sol, lui disant : ‘tu es ma petite pute’. » Toujours selon son amie, la victime aurait dit qu’Alves « vient de jouir en moi, il m’a fait beaucoup de mal » , tout en révélant qu’elle n’avait jamais consentie avoir cette relation sexuelle, répétant trois fois « non » au présumé coupable.…

JBC pour SOFOOT.com