Procès d'Emilie König : "on me disait, maman est partie, elle va revenir"

La jihadiste française Émilie König (g), lors de son procès devant une cour d’assises spéciale au palais de justice de Paris, le 26 novembre 2026 ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Lorsque le jeune homme aux cheveux en bataille et aux fines lunettes entre dans la salle d'audience, Emilie König sourit, puis pleure: le fils aîné de la jihadiste française jugée devant la cour d'assises de Paris a livré vendredi un témoignage sobre et émouvant.

Âgé aujourd'hui de 21 ans, il était un enfant de huit ans quand sa mère radicalisée est définitivement partie en Syrie en novembre 2013, le laissant ainsi que son petit frère à leur grand-mère. Elle encourt aujourd'hui 30 ans de réclusion.

"On me disait, +maman est partie, elle va revenir+", se souvient le jeune homme à la barre.

"Je savais qu’elle n’était pas dans un pays comme les autres", dit-il, en allant fouiller dans sa mémoire d'enfant.

Il se souvient de "visios au début", mais lui et son frère ont eu très peu de contact avec leur mère en Syrie. Elle ne reviendra en France qu'en juillet 2022, près de neuf années après son départ.

Sur zone, Émilie König a été mariée quatre fois et a eu trois autres enfants, qu'elle a fait rapatrier en France un an avant de demander à revenir elle aussi.

Elle était alors détenue dans le camp syrien sous surveillance kurde d'Al-Roj, où se trouvaient les familles de jihadistes de l’État islamique (EI), l'organisation défaite en 2019 par la coalition internationale, après avoir régné par la terreur pendant plusieurs années sur de vastes pans de territoire en Irak et en Syrie.

"Ma mère, je lui en ai voulu de ne pas être là dans mon enfance", dit le jeune homme en pull vert et pantalon noir. Dans le box, Émilie König pleure, le visage entre les mains.

Mais "je suis plutôt content qu'elle soit revenue", dit-il avec une simplicité désarmante. "Ca me fait toujours plaisir d'aller la voir" en prison à Rennes, où il s'est rendu une dizaine de fois depuis son retour en France. "J'ai attendu d'avoir 18 ans" pour aller au parloir la première fois, précise-t-il.

Reportages sur Youtube

De sa vie avec sa mère avant qu'elle parte, il a de "bons souvenirs", lorsqu'ils allaient jouer au parc à Boulogne-Billancourt, où elle habitait avec ses deux enfants. Diagnostiqué diabétique très jeune, il se souvient aussi du jour où elle l'a emmené à l'hôpital.

La jihadiste française Émilie König (c), lors de son procès devant une cour d’assises spéciale au palais de justice de Paris, le 26 novembre 2026 ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Il se rappelle, petit, d'avoir tapé le nom de sa mère sur Youtube, et d'être tombé sur des reportages sur cette figure de la jihadosphère, souvent qualifiée d'"égérie de l'EI".

Propagandiste zélée de l'organisation jihadiste, inscrite sur les listes terroristes onusienne et américaine en 2014 et 2015, Emilie König, "en quête permanente de reconnaissance et d'attention", selon un psychologue venu à la barre, a fait l'objet de plusieurs reportages.

"Les commentaires me rendaient fou", confie son fils. "Les gens parlent beaucoup, donnent des avis sans réfléchir", ajoute le jeune homme, avouant être "impulsif, du genre à monter dans les tours".

"Comme votre maman ?" demande le président. "Elle n'a jamais été méchante ni violente", répond-il.

Il ne lui a "jamais" demandé pourquoi elle était partie.

"Ce qui m’importe, c’est de savoir comment elle se sent aujourd’hui, et j’espère de tout cœur retrouver un jour ma maman dehors", lâche-t-il, souhaitant, le jour où elle sortira, "manger. Dans un restaurant. En famille".

"Ma mère reste ma mère, je l’aime et j’ai envie d’essayer", ajoute le jeune homme, qui a "l'intention de rester au procès", prévu jusqu'à lundi, "voir comment ça se passe".

Après lui avoir posé quelques questions, l'avocate générale salue le jeune homme, titulaire d'un bac pro en soudure et en recherche d'emploi. "Quand on voit ce que vous êtes devenu, je pense que vous pouvez être fier de vous".

Puis Emilie König prend la parole.

"Je sais que je te l’ai déjà dit, mon chéri, mais tu as le droit d’avoir des excuses publiques pour ne pas avoir eu ta maman à tes côtés. Pardon à toi, à ton frère. Je t'aime".