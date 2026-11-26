Procès d'Émilie König : la DGSI retrace l'itinéraire radical de la plus connue des revenantes

Croquis d’audience du 26 novembre 2026 montrant Emilie König, accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe État islamique, lors de son procès devant une cour d’assises spéciale au palais de justice de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Au premier jour du procès d'Émilie König, l'enquêteur de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a minutieusement retracé jeudi la trajectoire de l'accusée, propagandiste acharnée du groupe État islamique (EI) en Syrie, qui a présenté ses excuses à la "nation française".

Poursuivie pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, la plus célèbre des revenantes, qui encourt 30 ans de réclusion, va tenter pendant quatre jours de convaincre la cour de sa déradicalisation.

Restée sur place pendant les pires exactions de l'EI en zone irako-syrienne, elle est aussi la première femme jihadiste inscrite sur la liste noire des "combattants terroristes étrangers" dressée par les États-Unis en septembre 2015.

Convertie à l'islam à 16 ans en 2000, passée par les nuits parisiennes comme barmaid sur les Champs-Élysées, sur fond de consommation de drogues, la Lorientaise, violentée par son conjoint, commence à porter le voile intégral vers ses 25 ans.

Fascination pour Oussama Ben Laden, proximité avec le groupe radical islamiste Forsane Alizza : dès le printemps 2012, elle affiche sa volonté de faire le "hijra".

Sur Facebook, elle tape "Abou", accroche sur le regard du Nîmois Axel Baeza, déjà parti en Syrie. "3.852 messages" plus tard, elle l'épouse sur Skype en avril 2013.

"Ce profil de combattant radical", qui s'est vanté auprès de son père d'avoir décapité un homme et exhorte les musulmans de France à commettre des attentats, "est précisément ce que recherche Émilie König", détaille l'enquêteur devant la Cour.

Un mois plus tard, elle rallie la Syrie via la Turquie. La Bretonne y découvre un mari violent, mais dit l'accepter en guise "d’éducation". Sur les réseaux sociaux, son fil devient une vitrine terrifiante de propagande pour l'EI avec comme "constante" dans ses photos, un "niqab et une arme à feu", résume l’enquêteur.

Elle se filme tirant au fusil à pompe dans un champ d’oliviers, propose à la vente un pistolet-mitrailleur et célèbre, dans ses posts, les exécutions au rond-point de Raqqa.

En septembre 2014, elle appelle à kidnapper et égorger François Fillon qui doit se rendre en Irak.

"Honte"

Enceinte après la mort d'Axel Baeza lors de la bataille de Kobané en 2014, elle publie l'échographie de son futur fils en lui souhaitant de mourir en martyr à 16 ans comme son père.

Croquis d’audience du 26 novembre 2026 montrant Emilie König (g), accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe État islamique, lors de son procès devant une cour d’assises spéciale au palais de justice de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

La "facilitatrice", inscrite sur les listes terroristes onusienne et américaine en 2014 et 2015, aurait aidé une vingtaine de femmes à rejoindre la Syrie.

Elle va perdre trois autres maris au front, un Saoudien qui l'aurait violée, un Belge, mort lors d'une opération suicide en 2015, puis un 4e, disparu lors des combats en 2017.

Les bombardements de la coalition, la faim, la peur de "se faire droner" ne la font pas changer d'avis, elle préfère mourir plutôt que de rentrer en France, écrit-elle à sa mère. Capturée en décembre 2017 par les forces kurdes, elle est rapatriée en juillet 2022.

"Elle a fui les territoires de l'EI mais rien ne dit qu’elle a fui l’État Islamique", précise l’enquêteur.

Dissimulée derrière un rideau de cheveux dans son box, la mère de cinq enfants écoute, en larmes, le récit de sa vie.

Un peu plus tôt, le président lui avait lu la lettre d’"adieu" de sa mère, avec laquelle elle s’est récemment brouillée.

À l'ouverture de l’audience, l'accusée avait exprimé sa "honte" et présenté ses excuses "à la nation", ainsi qu'à ses 5 enfants qui ne "méritaient pas ça".

Après une radicalisation progressive, cette Bretonne était partie en Syrie en 2012, sans ses deux enfants nés en France, pour rejoindre un homme épousé religieusement, issu d'une filière jihadiste nîmoise et tué par la suite dans une offensive de l'EI.

La Française Émilie König, accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe État islamique (EI) en Syrie, rencontrée par l'AFP dans le camp de Roj en avril 2021 ( AFP / Delil SOULEIMAN )

Sur place, elle a eu trois autres enfants nés en 2015 et 2017, "répondant au projet social et démographique prôné par l'EI", selon le Pnat.

Son "idéologie extrêmement radicale", selon l'accusation, lui a permis d'exercer "une réelle capacité d'influence".

Fin 2017, en pleine déroute de l'EI, elle est arrêtée par les forces kurdes qui la placent dans un camp de prisonniers jihadistes du nord-est de la Syrie.

Rencontrée par l'AFP dans le camp de Roj en avril 2021, trois mois après le départ de ses enfants vers la France où ils ont été placés, elle disait vouloir "réparer ses erreurs" et "reprendre une vie professionnelle".