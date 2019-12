Procédure de destitution : deux chefs d'accusation retenus contre Trump, dont abus de pouvoir

Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Voilà les deux chefs d'accusation retenus par les démocrates contre Donald Trump dans la procédure de destitution qui vise le président américain.Si ces chefs sont ensuite adoptés en séance plénière, sans doute la semaine prochaine, Donald Trump deviendra le troisième président de l'histoire à être mis en accusation au Congrès américain.Il ne sera toutefois vraisemblablement pas destitué ensuite, puisque le Sénat, chargé de le juger, est contrôlé par les républicains qui font largement bloc autour de lui. LIRE AUSSI > Destitution de Trump : on vous résume les premières auditions publiques au Congrès « Aujourd'hui, au nom de la Constitution et de notre pays, la commission judiciaire de la Chambre introduit deux articles de mise en accusation contre le président des Etats-Unis, Donald Trump, pour crimes et délits majeurs », a annoncé le chef démocrate de cette commission, Jerry Nadler, en citant les chefs d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès.« Nous sommes ici aujourd'hui car l'abus par le président de ses pouvoirs ne nous a laissé aucune alternative », a ajouté Adam Schiff, le chef de la commission du Renseignement, qui a mené plus de deux mois d'enquête sur l'affaire ukrainienne. LIRE AUSSI > Comprendre en cinq minutes l'affaire ukrainienne qui fait vaciller TrumpDonald Trump martèle qu'il n'a rien fait de mal et dénonce une « mascarade » montée par les démocrates parce qu'ils sont incapables, selon lui, de le battre dans les urnes.« Mettre en accusation un président qui a prouvé à travers ses résultats, y compris en générant sans doute la plus solide économie de l'histoire de ce pays, avoir l'une des présidences les plus fructueuses de l'histoire et, plus important, qui n'a RIEN fait de mal, est de la pure folie politique », avait tweeté Donald Trump mardi, avant cette annonce. To ...