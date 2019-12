Procédure de destitution de Trump : les Démocrates passent la vitesse supérieure

Nancy Pelosi a donné jeudi un coup d'accélérateur à la procédure de destitution contre Donald Trump. Dans une allocution formelle, la chef des démocrates au Congrès a demandé à la commission judiciaire de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, d'entamer la rédaction des articles de mise en accusation du président (« impeachment » en anglais).« Le président ne nous laisse pas d'autre choix parce qu'il a de nouveau essayé de corrompre nos élections pour son propre bénéfice », a-t-elle justifié sur un ton solennel. Il « a commis un abus de pouvoir, affaibli notre sécurité nationale et mis en danger l'intégrité de nos élections », a-t-elle encore asséné.Ces chefs d'accusation pourraient figurer dans les articles qui seront mis au vote en séance plénière à la Chambre des représentants, sans doute avant Noël. Compte tenu du rapport de forces dans cette enceinte, Donald Trump est quasi assuré de devenir le troisième président de l'Histoire mis en accusation au Congrès, après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. LIRE AUSSI > Enquête pour destituer Trump : les scénarios possibles de l'impeachmentMais comme eux, l'actuel président devrait être acquitté au Sénat, à majorité républicaine, lorsque le procès y sera organisé, probablement en janvier. Il faudrait une majorité des deux tiers pour le destituer, ce qui paraît très improbable tant les élus de son parti font bloc autour de lui.Il veut utiliser son procès comme tribuneFace à cette bataille, « nous gagnerons », a réagi le locataire de la Maison Blanche, se disant impatient. « Les Républicains n'ont jamais été aussi unis. Nous allons gagner », a tweeté Donald Trump après l'annonce de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi just had a nervous fit. She hates that we will soon have 182 great new judges and sooo much more. Stock Market and employment records. She says she "prays for the President." I ...