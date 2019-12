Procédure de destitution de Trump : à quoi jouent les Démocrates ?

Ce mercredi ou peut-être jeudi, Donald Trump devrait entrer dans l'Histoire en devenant le troisième président des Etats-Unis renvoyé en procès pour destitution. Moins de trois mois après l'explosion du scandale ukrainien, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, va se réunir ce mercredi pour un débat de six heures sur les chefs d'abus de pouvoir et d'entrave au travail retenus contre le milliardaire républicain.Même s'il sait qu'il ne sera pas destitué à l'issue de son procès au Sénat, où les Républicains sont majoritaires, Trump a bien conscience que cette tache sur son CV - l'humiliation d'un impeachment - ne s'effacera jamais.Pas question pour autant de se laisser abattre. La meilleure défense de ce président hors norme, c'est l'attaque. Il accuse donc les démocrates de se précipiter sur cette procédure pour tenter de renverser les résultats de l'élection de 2016 et, surtout, pour éviter de l'affronter à la loyale, c'est-à-dire dans les urnes, en 2020. Donald Trump a même l'air de penser qu'il pourrait bénéficier de son procès en impeachment : « Il semble que cela soit très bon pour moi politiquement », a-t-il fanfaronné il y a quelques jours. Un sondage de l'université Quinnipiac publié lundi montre en effet qu'il bénéficie d'une cote de popularité record, avec 43 % d'opinions favorables.Polarisation extrêmeL'impeachment est-il vraiment un piège qui se referme sur les démocrates ? A y regarder de plus près, rien n'est moins sûr. Selon le même sondage, les Républicains sont 92 % à approuver l'action du président contre seulement 4 % des démocrates. La polarisation reste donc extrême. L'argumentaire du camp Trump « ne convaincra pas de nouveaux électeurs mais va électriser la base qui a voté pour lui en 2016 », estime Wendy J. Schiller-Kalunian, politologue à l'université de Brown. LIRE AUSSI > Les Démocrates passent la vitesse ...