Procédure de destitution de Donald Trump, mode d'emploi

Avertis par un lanceur d'alerte, les démocrates ont démarré le 24 septembre une enquête sur ce qu'on appelle désormais « l'affaire ukrainienne ». Donald Trump est accusé d'avoir fait pression pour que l'Ukraine, un pays allié, ouvre des enquêtes sur ses adversaires politiques, en particulier le démocrate Joe Biden, potentiel rival en 2020. Il est également soupçonné d'avoir retenu une aide militaire destinée à Kiev et d'avoir mis dans la balance une rencontre à la Maison Blanche avec le président ukrainien pour que ce dernier réponde à ses demandes.Tout au long de l'enquête, le camp Trump a refusé de coopérer avec les Démocrates de la Chambre des représentants : aucun témoignage ni document n'a été accordé par la garde rapprochée du président.Que va-t-il se passer ce mercredi ?La Chambre des représentants réunie en plénière va procéder à la validation à la majorité simple des chefs d'accusation (aussi appelés « articles d'impeachment ») contre Donald Trump : l'abus de pouvoir et l'entrave à la bonne marche du Congrès. A Washington, les observateurs s'attendent à un certain chaos : les débats devraient durer six heures avant un vote en fin d'après-midi. LIRE AUSSI > A quoi jouent les Démocrates ?Les Démocrates jouissent d'une confortable majorité dans cette chambre et, malgré une ou deux défections dans leur camp, devraient in fine procéder à l'impeachment, c'est-à-dire la mise en accusation ou l'inculpation du milliardaire. Il deviendra alors le troisième président américain, après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, à subir ce sort. Richard Nixon, lui, avait démissionné en 1974 en plein scandale du Watergate avant que la Chambre ne puisse voter l'impeachment.Une fois l'impeachment voté, que se passe-t-il ?Les articles d'impeachment sont transmis au Sénat où un procès est organisé, comme le prévoit la Constitution américaine. Les ...