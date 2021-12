"Problème éthique", mesure "infantilisante"... De la gauche à l'extrême droite, les oppositions critiquent le projet gouvernemental de pass vaccinal

Si le PS plaide pour une obligation vaccinale générale, "beaucoup plus simple et beaucoup plus clair" qu'un pass vaccinal, le président du RN souhaite l'organisation d'"une grande campagne de tests".

Un centre de vaccination contre le Covid-19 à Nice. ( AFP / VALERY HACHE )

Face à la cinquième vague de Covid-19 et à la montée du variant Omicron, le gouvernement souhaite remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal . Un projet qui ne convainc pas les oppositions.

"Le texte pourrait être adopté fin janvier (...), la vague que certains spécialistes appellent un tsunami, c'est maintenant", a relevé lundi 20 décembre le candidat écologiste à l'élection présidentielle Yannick Jadot sur BFMTV et RMC , estimant que le pass vaccinal arrivera trop tard. Il a de nouveau appelé à se battre pour une "levée des brevets", considérant que "tant que l'humanité ne sera pas vaccinée, nous serons vulnérables à des variants qui remettront tout en cause".

Le secrétaire national des Verts Julien Bayou a souligné sur franceinfo "un problème éthique" si le pass vaccinal "revient à une obligation vaccinale", tout en "implorant" les Français à se faire vacciner. "Il y aurait beaucoup à faire sur les capteurs de CO2, sur la ventilation, sur le développement des transports aux heures de pointe et du télétravail", a également proposé l'écologiste.

Stéphane Troussel, porte-parole de la candidate socialiste Anne Hidalgo, a lui de nouveau plaidé pour une obligation vaccinale générale, jugeant sur Sud Radio que cela "aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus clair" qu'un pass vaccinal, symbole d'une "infantilisation permanente des Français". "À chaque fois que nous avons vaincu des épidémies, c'est par l'obligation vaccinale", a-t-il complété, à l'unisson des parlementaires socialistes qui n'ont cessé ces derniers mois d'appeler à instaurer cette mesure lors des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Une mesure "de restriction des libertés individuelles"

Samedi, la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse avait dénoncé l'impréparation du gouvernement et appelé sur TF1 à "repousser d'une semaine la rentrée scolaire pour protéger les Français".

À l'extrême droite, le candidat à la présidentielle ÉricZemmour a accusé dans une tribune sur le site de L'Opinion "Emmanuel Macron et son gouvernement d'instrumentaliser la crise sanitaire" à des "fins politiciennes", voyant dans le pass sanitaire ou vaccinal une mesure "de restriction des libertés individuelles". Pour lui, la priorité est la vaccination des "personnes âgées et fragiles" et "administrer largement les traitements efficaces qui commencent à arriver".

Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella, opposé au pass qui selon lui "piétine les libertés individuelles", a de nouveau plaidé, sur France 2 , pour l'organisation d'"une grande campagne de tests".