Problème de livraison d'un achat sur Internet : le délai de recours est limité à un an

Un livreur à vélo dans les rues de Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

VIE PRATIQUE. Attention en cas de litiges sur une livraison d'un achat sur Internet : le délai pour saisir le juge est d'un an seulement, a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt*.

Ce délai ne peut être dépassé qu'en cas de "faute lourde" ou de fraude du transporteur, ce qui est difficile à établir pour une livraison à un particulier. La "faute lourde" est par exemple reconnue lorsque le transporteur a tenté les voleurs en laissant son camion chargé dans un endroit à risque.

La Cour de cassation a ainsi refusé d'étendre le détail pour un particulier qui attaquait une entreprise de messagerie car le livreur n'était pas venu. Le fait que le livreur ne soit pas venu, qu'il ait faussement prétendu s'être présenté et n'avoir trouvé personne, et que le colis ait ensuite été perdu, n'a pas été considéré comme une faute suffisamment grave pour étendre le délai de recours.

Le plaignant avait acheté, sur un site internet, des places pour assister en famille à un match de foot, lesquelles n'étaient jamais arrivées. Habitant dans un immeuble sécurisé, il avait la preuve que personne ne s'était présenté, ce qui n'est pas toujours possible, et avait pu ainsi contester les dires du livreur qui prétendait n'avoir trouvé personne. Cependant, cet acheteur avait saisi le greffe du tribunal plus d'un an après les faits et la Cour a donc annulé le jugement qui lui avait accordé des dommages-intérêts pour n'avoir pas pu assister à son match.

*Cass. Com, 12.11.2020, K 19-17.335