Pro D2 : Grenoble débute par une victoire au stade des Alpes par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi soir, la première journée de Pro D2 se poursuivait du côté du stade des Alpes de Grenoble où les joueurs locaux ont pris l'avantage, grâce à des pénalités, au cours de la première période terminée sur le score de 12-3. Seulement, à l'heure de jeu, Nevers s'est réveillé mais il était déjà trop tard puisque Grenoble avait inscrit un essai par Deon Fourie et menait 22-3. Revenus à cinq unités à dix minutes de la fin, les Nivernais encaissaient un essai sur un exploit individuel d'Ange Capuozzo, qui clôturait le score (27-17). Ce lundi, Mont-de-Marsan reçoit Béziers, toujours dans le cadre de la première journée.

