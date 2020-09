Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pro D2 : Biarritz ouvre la saison par une victoire sur Perpignan Reuters • 03/09/2020 à 23:10









Pro D2 : Biarritz ouvre la saison par une victoire sur Perpignan par Florian Burgaud (iDalgo) La saison 2020/2021 du rugby professionnel français s'est ouverte ce jeudi soir avec le premier match de Pro D2 joué depuis six mois et le déclenchement de la crise du coronavirus. C'est avec un classique des joutes rugbystiques, un Biarritz/Perpignan au stade Aguiléra, que le ballon ovale a repris vie dans l'Hexagone. Les locaux ont d'ailleurs fait honneur à leurs couleurs puisqu'ils s'imposent 21-12 en inscrivant deux essais par Saili et Barry. Les Catalans, avec trois cartons jaunes reçus au cours de la première période, ont payé leur indiscipline. Ce vendredi, trois rencontres sont au programme dès 19 heures : Vannes/Aurillac, Soyaux-Angoulême/Provence Rugby et Valence-Romans/Colomiers.

