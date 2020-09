Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pro D2 : Aurillac domine Grenoble Reuters • 11/09/2020 à 00:04









Pro D2 : Aurillac domine Grenoble par Matthieu Cointe (iDalgo) La 2ème journée de Pro D2 a débuté ce jeudi. Au stade Jean-Alric, Aurillac a réalisé un joli coup face à Grenoble (26-13, aucun bonus). Les Cantaliens ont dominé leurs adversaires à la mêlée et dans les mauls pour s'offrir leur premier succès de la saison. Le FCG avait pourtant bien débuté la rencontre avec un essai d'entrée inscrit par Masilevu. Mais les réalisations de Javakhia et Nioradze et le jeu au pied presque parfait de Thomas Vincent ont permis aux locaux de prendre l'avantage. Prétendant à la montée, Grenoble essuie son premiers revers de la saison, 5 jours après son succès obtenu contre Nevers. Au classement, les deux équipes restent dans la première moitié de tableau, alors que 4 clubs n'ont pas encore démarré leur saison. La deuxième journée de Pro D2 se poursuit dès demain.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.