Pro B : Paris siffle la fin de la polémique

Le verdict est tombé ! Et il semble plutôt clément. Coupable d'avoir frappé au visage son partenaire Nobel Boungou Colo, suite à une altercation survenue lors de l'entraînement du 13 novembre dernier, Amara Sy a été suspendu et privé de salaire pendant une semaine par le Paris Basketball (Pro B). L'intérieur de 38 ans, par ailleurs président du club de Cergy-Pontoise, a décidé de doubler la somme pour permettre à des jeunes enfants défavorisés de venir aux match de Paris. Boungou Colo n'est lui pas sanctionné pour l'altercation. La décision du club concernant l'altercation entre Amara Sy et Nobel Boungou Colo. Amara Sy réintègre le groupe dès aujourd'hui.null https://t.co/0L4d9MKYBD pic.twitter.com/9VQdfqUCxu-- Paris Basketball (@Paris_Basket) November 22, 2019 «Je comprends et j'accepte la sanction, nous confiait ce vendredi après-midi Amara Sy. Je sais que je n'ai pas donné une belle image du club et qu'il devait marquer le coup.»Ayant purgé sa peine, le double champion de France (2002 et 2009 avec l'Asvel) a effectué son retour à l'entraînement vendredi matin et sera en tenue ce samedi soir pour la venue de Saint-Quentin (20 h 30, Halle Carpentier, Paris XIIIe) lors de la 7e journée de Pro B. Un rendez-vous important pour le club en bien mauvaise posture au classement (avant dernier avec un seul succès).En revanche, Nobel Boungou Colo, 31 ans, meilleur joueur parisien depuis le début de la saison, sera absent. Injoignable vendredi, l'ancien joueur de Limoges (titré en 2014 et 2015) et des Metropolitans 92 (5 matchs la saison passée) est en arrêt maladie jusqu'au 28 novembre suite au coup reçu. Les résultats complets et le classement à l'issue de la J6 de #PROB suite aux 2 victoires à domicile de Souffelweyersheim et de l'@UJAPQuimper29 pic.twitter.com/yjUHbmXfcB-- LNB (@LNBofficiel) November 16, 2019 Mais si le club a décidé de jouer l'apaisement avec cette décision, l'affaire n'est ...