Pro B : coup de poing à l'entraînement du Paris Basketball

Le Paris basketball se serait bien passé d'une telle affaire. En difficulté en championnat - avant dernier de Pro B avec un maigre bilan d'une victoire pour cinq revers -, le club de la capitale a annoncé, dans un communiqué ce week-end, avoir sanctionné deux de ses joueurs suite à une altercation. Et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit d'Amara Sy (38 ans) et de Nobel Boungou Colo (31 ans). Deux joueurs, natif de la région, sur lesquels le club de la capitale avaient misé pour son projet et son image. Recrutés cet été avec des contrats longue durée, ils étaient censés être les ambassadeurs médiatiques du clubs et les leaders de cette jeune équipe cette saison. Les explications officielles sur les absences hier d'Amara Sy et Nobel Boungou Colo lors de la 6ème journée de PRO B face à Blois. null https://t.co/7fuZSfbStN pic.twitter.com/DZRWUF0fUb-- Paris Basketball (@Paris_Basket) November 16, 2019 Les faits remontent à mercredi dernier. Lors de l'entraînement de l'après-midi, le ton monte entre les deux joueurs suite à un fait de jeu. Après avoir échangé des noms d'oiseaux, les intéressés se retrouvent sur le parking. Sy aurait alors frappé au visage son partenaire. Depuis, les deux joueurs « cadres » de l'équipe ont été exclus des entraînements et des rassemblements de l'équipe. Absents lors de la défaite à Blois vendredi (89-77), ils devraient également manquer la venue de Saint-Quentin samedi. Boungou Colo est également indisponible pour 15 jours en raison d'une blessure. Joint hier, le coach Jean-Christophe Prat a refusé de s'exprimer sur le sujet. Sy et Boungou Colo seront prochainement reçus par le staff technique et les dirigeants. Actuellement à Paris, le président américain David Kahn pourrait prendre des sanctions avant son départ pour les Etats-Unis en fin de semaine. Elles pourraient aller du simple avertissement au licenciement. Il y a en revanche très peu de chance de les ...