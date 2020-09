Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pro 14 : troisième titre de suite pour le Leinster Reuters • 13/09/2020 à 00:11









Pro 14 : troisième titre de suite pour le Leinster par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi soir, l'Aviva Stadium de Dublin accueillait la grande finale du Pro 14, la ligue réunissant les clubs écossais, irlandais, italiens et gallois. Dans un affrontement 100% irlandais opposant le Leinster à l'Ulster, ce sont les premiers qui, à l'expérience, se sont imposés 27-5 à une semaine des quarts de finale de la Coupe d'Europe. Il s'agit du septième titre de la province et le troisième de rang, un record.

