Prix du gaz : vers une hausse de 5,8 % au 1er décembre pour une majorité de ménages français, selon la CRE

Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), la facture annuelle 2026 pour un consommateur moyen augmentera de 11,8 % comparativement à la facture annuelle 2025, soit un montant supplémentaire de 143 € TTC.

La raison : une hausse des prix sur les marchés du gaz au mois d'octobre. Au 1er décembre, le prix de référence du gaz va augmenter de 5,8 % pour une majorité de ménages français, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ce lundi 9 novembre. "On subit un prix de marché international, on importe 95 % de notre gaz", a déclaré Emmanuelle Wargon, la présidente de la CRE, à l'AFP. "Donc, ce prix reflète le fait qu'il y a moins d'offre depuis la crise dans le détroit d'Ormuz", a-t-elle ajouté. "C'est une augmentation des prix mondiale qu'on retrouve en France".

Le "prix repère de vente de gaz" (PRVG), boussole du marché qui aide les fournisseurs à fixer le montant de leurs offres et les consommateurs à les comparer, passera ainsi à 206,26 euros du mégawattheure (MWh) TTC au 1er décembre contre 194,90 €/MWh TTC au 1er novembre, selon le régulateur. La CRE évalue l’impact sur les factures à 16 euros TTC en moyenne au mois de décembre pour les consommateurs dont les offres sont indexées au PRVG. Selon elle, la facture annuelle 2026 pour un consommateur moyen augmentera de 11,8 % comparativement à la facture annuelle 2025, soit un montant supplémentaire de 143 € TTC.

"Pas de problème de sécurité d'approvisionnement à venir cet hiver"

Cette hausse concerne les quelque 6 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen, qui varie tous les mois, soit environ 60 % des abonnés résidentiels au gaz. Les ménages qui ont souscrit une offre à prix fixe, soit environ 40 % des consommateurs résidentiels de gaz à fin 2025, ne seront pas concernés par cette hausse.

Interrogée sur le risque en termes d'approvisionnement, Emmanuelle Wargon a estimé que celui-ci est faible. "Le risque zéro n'existe pas", a-t-elle déclaré. Mais "les grands observateurs, que ce soit nous ou les entreprises qui fournissent du gaz, considèrent qu'il n'y a pas de problème de sécurité d'approvisionnement à venir cet hiver", a-t-elle ajouté. "La question sera sur les prix, pas sur les volumes", a-t-elle assuré.