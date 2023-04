Prix du gaz: nouveau prêt public pour le verrier Arc, qui redémarre ses fours

Le ministre de l'Industrie a annoncé mardi à Arques (Pas-de-Calais) un nouveau prêt de 10 millions d'euros pour la verrerie Arc, qui redémarre ses fours arrêtés pendant l'hiver en raison de la flambée du prix du gaz.

"L'activité reprend dans cette entreprise emblématique du territoire et qui va continuer à se développer", a salué le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure en visite à l'usine Arc France, qui constitue selon la cristallerie le huitième plus grand site industriel français et emploie 4.500 personnes

Il a précisé que le prêt annoncé visait à doubler un investissement de 10 millions d'euros de l'actionnaire, PHP. Ce fonds d'investissement américain avait repris en 2015 le leader mondial des arts de la table alors proche du dépôt de bilan.

Ce nouveau coup de pouce porte à 138,5 millions d'euros les prêts accordés par l'Etat depuis 2020 à Arc France.

"Cela fait beaucoup d'argent pour Arc (...) mais c'est de l'argent qui est bien utilisé pour accompagner le développement d'une entreprise qui se positionne vers l'avenir", a mis en avant le ministre, relevant notamment les projets en cours de décarbonation du site.

Le verrier avait provisoirement fermé cet hiver cinq de ses huit fours fonctionnant au gaz face à la flambée du prix découlant de l'invasion de l'Ukraine. Il en a désormais redémarré six, un septième étant en cours de redémarrage et un huitième en maintenance.

A son arrivée, le ministre a été interpellé par des salariés protestant contre la réforme des retraites, a indiqué à l'AFP le secrétaire du CSE, Patrice Bollengier.