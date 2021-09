Prix du gaz: le gouvernement étudie des "mesures supplémentaires"

Le gouvernement, qui a déjà annoncé un chèque exceptionnel de 100 euros en décembre pour six millions de ménages modestes, "travaille à des mesures supplémentaires" pour aider les Français confrontés à une flambée du prix du gaz, a indiqué mardi son porte-parole Gabriel Attal.

"Je ne veux pas rentrer dans les détails mais on travaille à des mesures supplémentaires", a déclaré sur Europe 1 le secrétaire d'Etat.

Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont une nouvelle fois bondir, de 12,6% TTC au 1er octobre, dans le sillage de la hausse des cours sur le marché, a annoncé lundi le régulateur.

"Il y a aujourd'hui effectivement des prix de l'énergie qui augmentent en France comme chez nos voisins du fait d'une reprise économique très forte, et donc d'une demande d'énergie très forte", a souligné M. Attal.

Après les "mesures qui ont été prises sur le pouvoir d'achat (...) en plus du chèque énergie qu'on a augmenté de 100 euros pour 6 millions de ménages, on réfléchit évidemment à d'autres mesures, notamment s'agissant du prix du gaz", a-t-il ajouté.

Face à la forte hausse des prix du gaz - mais aussi potentiellement de l'électricité en 2022 - le gouvernement a récemment annoncé que près de six millions de ménages modestes bénéficieraient d'un chèque exceptionnel de 100 euros en décembre.

Les cours du gaz sont à des niveaux très élevés en Europe en raison de divers facteurs: stockages bas, forte demande en gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie et incapacité de la Norvège et de la Russie à augmenter leurs livraisons.

Cette flambée provoque de vives réactions parmi les responsables politiques d'opposition.

"Ce qu'il y a de plus scandaleux dans les augmentations folles des prix de l'essence, du gaz, de l'électricité, c'est que grâce aux taxes et à la TVA sur les taxes, plus les Français étouffent, plus l'État s'enrichit", a dénoncé sur Twitter la candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen.

"C'est une bombe sociale à retardement qui va venir très rapidement, comme les +gilets jaunes+. C'est plus violent que les +gilets jaunes+, car cette hausse est bien supérieure à celle de la taxe carbone", a de son côté mis en garde sur France 2 l'ancienne candidate socialiste Ségolène Royal.

Selon elle, trois décisions sont à prendre: "baisser les taxes" sur l'énergie, "limiter les marges des distributeurs" et "rétablir le tarif social de l'énergie".

el/ggy/rhl