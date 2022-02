Prix du gaz : la CLCV appelle les consommateurs à ne surtout pas résilier un contrat à prix fixe

Certains fournisseurs veulent "inciter leurs clients à résilier leur contrat", en échange d'une indemnité modique, explique l'association de consommateurs.

( AFP / FRED TANNEAU )

Détenteurs d'une offre de gaz à prix fixe, conservez la, recommande l'association de défense des consommateurs CLCV, en appelant les particuliers incités à résilier leur contrat contre une indemnité modique par leur fournisseur à ne pas accepter ces propositions très défavorables.

"Dans le contexte actuel d'augmentation importante du prix du gaz, détenir une offre à prix fixe signée avant le début de la crise de l’énergie, soit mi-septembre, est une belle opportunité… qui coûte probablement cher aux fournisseurs", observe la CLCV (Consommation, logement, cadre de vie) dans un communiqué diffusé vendredi 18 février.

Le fournisseur doit "respecter son contrat"

Ainsi certains fournisseurs veulent-ils "inciter leurs clients à résilier leur contrat pour souscrire ce même type d’offre chez un concurrent" comme le fait Cdiscount Énergie, aussi sous marque GreenYellow, "qui souhaite prochainement sortir du marché du gaz et donc mettre un terme à leurs contrats", poursuit-elle.

Or le fournisseur d’énergie "doit respecter son contrat" et "servir le consommateur au prix fixé" jusqu'au terme de celui-ci, dit la CLCV. Et s'il décide de sortir du marché du gaz, il doit verser à ses clients une indemnité correspondant à "la différence entre le tarif de l'offre fixe souscrite et l'offre équivalente que le consommateur pourra trouver chez un autre fournisseur", une différence qui "peut être de l'ordre de 30 à 50%" aujourd'hui.

"Ce surcoût tarifaire est à multiplier par la consommation prévisionnelle qui reste à courir d'ici la fin du contrat" : sur un an, "le montant du préjudice sera fréquemment de plusieurs centaines d'euros".

Cdiscount Énergie mis en demeure

En conclusion, la CLCV déconseille aux consommateurs d'accepter des propositions comme celle de Cdiscount Énergie, "suggérant d'abandonner leur contrat à prix fixe en échange d'une très maigre rétribution, de quelques dizaines d'euros" et met la société "en demeure de respecter ses engagements".

Les consommateurs concernés peuvent s'adresser à l'association de défense des consommateurs en complétant le formulaire "Énergie - Appel à témoins" sur son site internet www.clcv.org.

L'inflation en France a grimpé en janvier à 2,9% sur un an, a rapporté l'Insee vendredi, portée par la flambée des prix de l'énergie : si les prix de l'électricité ont pris 3,9%, celui du gaz a bondi au même rythme que le mois précédent, soit +50,9%.