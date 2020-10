Prix du gaz, congé du proche aidant... ce qui change au 1er octobre

Augmentation des tarifs réglementés du gaz, encouragement aux travaux de rénovation énergétique, congé indemnisé pour les proches aidants... Voici ce qui change le 1er octobre.

(Photo d'illustration) ( AFP / PIERRE ANDRIEU )

Chaque mois apporte son lot de changement, et octobre n'échappe pas à la règle. Voici ce qui change au 1er octobre.

Augmentation des prix du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz, appliqués par Engie à des millions de foyers français, vont bondir de 4,7% au 1er octobre , a annoncé lundi la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Sans le mécanisme de lissage des prix qui avait été adopté pour éviter une remontée trop brutale des prix, la hausse aurait même atteint 7%.

Rénovation énergétique

Les travaux de rénovation énergétique entamés à partir du 1er octobre seront éligibles aux nouvelles règles, plus larges, d'attribution de la prime publique destinée à encourager ces actes. Il faudra toutefois attendre le 1er janvier 2021 pour demander cette aide, de manière rétroactive.

Les nouvelles règles permettent notamment aux ménages les plus aisés de bénéficier de cette aide ainsi qu'aux propriétaires louant un logement sans l'occuper eux mêmes .

Congé du proche aidant

Les aidants qui soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé, pourront demander à bénéficier, à partir du 1er octobre, d'un congé de trois mois indemnisé .

Le principe d'un tel congé indemnisé, d'une durée maximale de trois mois, mais qui pourra être renouvelé, jusqu'à un an sur l'ensemble de la carrière du salarié, avait été approuvé par l'Assemblée nationale en octobre 2019.

L'indemnité, versée par les caisses d'allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, sera d'environ 44 euros par jour pour les personnes vivant en couple et de 52 euros par jour pour une personne seule.

Pensions alimentaires

Les caisses d'allocations familiales proposeront à partir du 1er octobre un nouveau service aux familles monoparentales : elles pourront servir d'intermédiaire entre ex-conjoints pour le paiement des pensions alimentaires, en cas d'impayés .

Concrètement, les familles concernées pourront saisir la CAF - ou la Mutualité sociale agricole (MSA) - qui, non seulement se chargera comme aujourd'hui de verser au parent lésé une allocation de 116 euros par mois, avant de se retourner vers le mauvais payeur, mais pourra aussi désormais endosser, de manière pérenne, un rôle d'intermédiaire, afin que la pension alimentaire transite systématiquement par elle.

L'enjeu, a souligné le gouvernement, est de venir en aide aux familles monoparentales - des mères dans l'écrasante majorité des cas -, pour qui le retard du versement de la pension alimentaire est une source d'aggravation de la précarité.

Dons directs depuis un livret développement durable (LDDS)

La possibilité de faire un don à un acteur de l'économie sociale et solidaire (ESS) directement depuis son livret de développement durable et solidaire (LDDS) est possible à partir de ce 1er octobre. Ce dispositif devait normalement entrer en vigueur le 1er juin, mais selon Le Monde , le gouvernement l'a reporté pour cause de retard dans les travaux techniques de mise en œuvre, retard dû à l'épidémie de Covid-19 et à un "contentieux sur la rédaction du décret initial".

Cette nouvelle possibilité avait été inscrite dans la loi en 2016, mais jamais mise en application depuis. Fin 2019, environ 100 milliards d'euros étaient placés sur des LDDS.