Prix du carburant : pour Barbara Pompili, les compagnies pétrolières "peuvent faire un certain nombre d'efforts"

Après la mesure d'urgence de remise à la pompe annoncée par Jean Castex, la ministre appelle les entreprises du secteur à prendre leur part.

Barbara Pompili, à Bruxelles en décembre 2021 ( AFP / JOHN THYS )

"Je pense qu'ils peuvent faire un certain nombre d'efforts". A l'antenne de RTL , Barbara Pompili a évoqué les discussions en cours avec les compagnies pétrolières, appelées à compléter la "mesure d'urgence" annoncée par l'exécutif dans le week-end pour tenter de contenir l'impact de la flambée des prix du carburant. Samedi, Jean Castex a ainsi indiqué qu'une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" s'appliquera à partir du 1er avril et pendant quatre mois pour tous les Français, afin de faire face à la l'envolée des prix du carburant.

Quant à une intervention additionnelle des professionnels du secteur, "on est en train de discuter pour voir quel effort eux peuvent faire à leur niveau", a déclaré Barbara Pompili, lundi 14 mars, ajoutant que "sur le montant (de l'aide, ndlr), c'est à eux de voir".

Un dispositif "plus pérenne" d'ici l'été?

La remise à la pompe annoncée par Jean Castex, qui coûtera environ 2 milliards d'euros à l'État, concerne les ménages comme les entreprises et sera "valable sur tous les carburants", a précisé le Premier ministre.

"C'est une mesure d'urgence", a confirmé sur ce point Barbara Pompili. "Ce n'est pas une mesure qui va durer. Le but, c'est que d'ici le 31 juillet, on ait mis en place une mesure qui touchera ceux qui sont les plus dépendants, notamment les gros rouleurs", a t-elle indiqué. "L'idée est de travailler sur un dispositif plus pérenne, pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule", a ajouté la ministre.

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2016 à mars 2022 ( AFP / )

Les prix de tous les carburants, et notamment du diesel, augmentent en continu depuis plus de deux mois, en France comme dans le reste de l'Europe et ailleurs. Une hausse causée par une production de pétrole qui n'arrive pas à suivre le rythme de la forte reprise économique mondiale, et qui a été encore accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine. En France, le litre de gazole valait ainsi 1,8831 euro en moyenne et celui de super SP 95 1,8889 euro la première semaine de mars. Mais ce ne sont que des moyennes et les prix dépassent aujourd'hui largement 2 euros dans de très nombreuses stations-services.