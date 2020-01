Prix des places du match de NBA : «Nous n'y pouvons pas grand-chose»

Un grand hôtel de la capitale juste à côté de l'Arc de triomphe. Avec quelques médias français, Adam Silver, le « commissioner » (président) de la National Basket-ball Association (NBA) a longuement reçu Le Parisien-Aujourd'hui en France pour évoquer tous les sujets au moment où la puissante ligue pose ses valises à Paris pour le premier match officiel en saison entre Charlotte et Milwaukee.La NBA a même annoncé que l'opération serait renouvelée en 2021 avec une nouvelle rencontre dans la capitale.Pourquoi avez-vous choisi Paris pour organiser un match NBA, après être resté neuf ans à Londres ?ADAM SILVER. La France est un grand marché pour le basket. Il y a une longue tradition, une fédération de première classe qui produit un nombre étonnamment élevé de joueurs de NBA. Il y a aussi les relations étroites entre la France et les Etats-Unis. C'est un marché très attirant pour les fans, pas seulement pour les Américains mais pour toute l'Europe. NOUS Y SOMMES! ENFIN! .G.A.M.E.D.A.Y. Le #NBAParis Game, c'est ce soir! Une rencontre à suivre sur @beINSPORTS_FR à partir de 21H00! null @Hornets x @Bucks null Paris, AccorHotels Arena pic.twitter.com/6ZvbwVIUla-- NBA France (@NBAFRANCE) January 24, 2020 Que vont découvrir les fans français ce vendredi à Paris ?Cet événement de mi-saison est devenu par beaucoup d'aspects comme un All Star Game européen. Paris est une belle ville, avec des hôtels de première classe, des restaurants, de l'activité touristique. Ce sont un peu les mêmes raisons qui font que des gens du monde entier visitent Paris. Nous avons quitté Londres non pas à cause d'un manque de popularité, c'était le moment de bouger.Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de venir à Paris ?Il y a eu une longue période durant laquelle la salle (AccorHotels Arena) était en rénovation, ensuite elle a dû rattraper son retard de calendrier avec d'autres événements, ce qui a rempli la salle et ...