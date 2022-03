Prix des carburants : un plan de six millions d'euros pour aider les pêcheurs

Le plan est débloqué par l'ensemble de l'interprofession pour venir en aide aux pêcheurs frappés par la hausse des prix du carburant.

Un bateau de pêche dans la Manche, le 15 mars 2022. ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La filière de la pêche française a annoncé mercredi 16 mars la mise en place d'un dispositif exceptionnel de six millions d'euros destiné aux pêcheurs, durement affectés par la flambée du prix des carburants liée au conflit en Ukraine.

"Face à cette crise énergétique sans précédent, la filière dans son ensemble démontre aujourd'hui sa solidarité avec les patrons et les marins , et continue à œuvrer pour la pérennité des activités et la valorisation des produits de la pêche française", a indiqué Jacques Woci, président de France Filière Pêche, qui regroupe l'ensemble de l'interprofession (pêcheurs, mareyeurs, commerçants et distributeurs), dans un communiqué.

L'interprofession de la pêche, qui a engagé depuis dix ans "105 millions d'euros pour l'installation, la modernisation et la construction de près de 2.300 navires par an", ouvrira lundi son dispositif à l'ensemble des pêcheurs en métropole. Les modalités d'accès au dispositif d'aides seront précisées sur le site de la filière, selon le communiqué.

Des blocages de dépôts pétroliers

Depuis mardi, des pêcheurs participent au blocage des dépôts pétroliers de Brest et Lorient, en Bretagne, pour dénoncer l'envolée du prix des carburants et réclamer des mesures d'urgence, aux côté d'agriculteurs ou de transporteurs.

La plupart des bateaux sont restés à quai lundi à Loctudy, Saint-Guénolé et du Guilvinec, premier port de pêche artisanale de France, où seule une poignée de navires déchargeaient leur poisson à la criée.

"Nous ne laisserons pas tomber les pêcheurs" , a réaffirmé mardi le Premier ministre lors de sa visite à Rennes, après avoir promis la semaine dernière de prendre "des mesures permettant un abaissement de leurs charges sociales et portuaires".

Selon Matignon, le chef du gouvernement a assuré au président du comité régional des pêches de Bretagne qu'il y aurait des mesures pour les pêcheurs dans le "plan de résilience" économique et social, qu'il doit présenter mercredi pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine.